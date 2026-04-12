Moch. Rizky Pratama Putra
12 April 2026, 13.41 WIB

Arief Catur Sering Kecolongan! Ini Rapor Merah Persebaya Surabaya Saat Hadapi Persija Jakarta di GBK

 

Perjuangan Arief Catur bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Persebaya)

JawaPos.com–Performa lini belakang menjadi sorotan utama dalam kekalahan telak Persebaya Surabaya saat menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nama Arief Catur Pamungkas pun tak luput dari kritik setelah tampil di bawah ekspektasi dalam laga krusial tersebut.

Pelatih Bernardo Tavares menyoroti aspek mental para pemain Persebaya setelah kekalahan telak dari Persija Jakarta. Gol cepat yang bersarang di gawang Green Force menjadi titik balik yang memengaruhi jalannya pertandingan.

Persebaya Surabaya harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dalam laga pekan ke-27 Super League Indonesia 2025/26. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4) malam, Green Force takluk dengan skor 0-3.

Sejak awal laga, tekanan sudah langsung dirasakan lini pertahanan Persebaya Surabaya. Koordinasi yang kurang rapi membuat celah terbuka lebar, terutama di sisi pertahanan yang ditempati Arief Catur.

Petaka datang pada menit ke-16 ketika wasit menunjuk titik putih usai mengecek VAR. Pelanggaran di dalam kotak penalti menjadi awal dari runtuhnya kepercayaan diri tim tamu.

Eksekusi penalti yang dilepaskan pemain Persija Jakarta tak mampu dibendung Andhika Ramadhani. Gol tersebut langsung mengubah ritme permainan dan membuat Persebaya Surabaya kehilangan kendali.

”Gol pertama yang kami terima berawal dari kesalahan yang sangat mendasar. Itu yang membuat saya kecewa. Padahal sejak awal pekan kami sudah membahas kemungkinan situasi seperti penalti atau kesalahan yang bisa berujung gol,” ujar Bernardo Tavares.

Setelah gol tersebut, Persija Jakarta tampil semakin percaya diri dengan dukungan penuh suporter. Situasi ini makin menyulitkan Persebaya Surabaya yang terlihat kehilangan organisasi permainan.

”Setelah gol penalti itu, Persija bermain semakin nyaman. Apalagi mereka didukung ribuan suporternya di stadion. Kami terlalu banyak memberikan ruang kepada mereka,” tambah Bernardo Tavares.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Galeri Foto: Persebaya Surabaya Dihajar Persija Jakarta 3-0 di Gelora Bung Karno - Image
Sepak Bola Indonesia

Galeri Foto: Persebaya Surabaya Dihajar Persija Jakarta 3-0 di Gelora Bung Karno

12 April 2026, 06.02 WIB

Update Klasemen Super League! Persebaya Surabaya Gagal Salip Bhayangkara FC Usai Dibantai Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Update Klasemen Super League! Persebaya Surabaya Gagal Salip Bhayangkara FC Usai Dibantai Persija Jakarta

12 April 2026, 04.20 WIB

Memalukan! Persebaya Surabaya Digunduli Persija Jakarta 0-3 di GBK, Blunder Milos Raickovic Jadi Awal Petaka - Image
Sepak Bola Indonesia

Memalukan! Persebaya Surabaya Digunduli Persija Jakarta 0-3 di GBK, Blunder Milos Raickovic Jadi Awal Petaka

12 April 2026, 04.06 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

4

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

7

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

8

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

9

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

10

Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek

