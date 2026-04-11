Memalukan! Persebaya Surabaya Digunduli Persija Jakarta 0-3 di GBK, Blunder Milos Raickovic Jadi Awal Petaka

JawaPos.com - Kekalahan telak harus ditelan Persebaya Surabaya saat bertandang ke markas Persija Jakarta di Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4/2026) malam. Green Force dipaksa menyerah dengan skor mencolok 3-0 dalam laga pekan ke-27 Super League 2025/2026.

Sejak awal laga, tekanan langsung diberikan Persija Jakarta yang tampil agresif di hadapan pendukungnya sendiri. Serangan demi serangan membuat lini belakang Persebaya Surabaya tak pernah benar-benar nyaman.

Peluang pertama hadir di menit ketiga saat Van Basty Sousa e Silva mencoba peruntungan, namun masih bisa diblok pemain bertahan. Selang satu menit, Allano Brendon de Souza Lima juga mengancam meski tembakannya melenceng dari sasaran.

Petaka bagi Persebaya Surabaya datang di menit ke-15 setelah blunder fatal Milos Raickovic di kotak terlarang. Ia menjatuhkan Eksel Runtukahu yang berujung hadiah penalti untuk Persija Jakarta.

Allano Brendon de Souza Lima yang maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sepakannya tak mampu dihentikan kiper Andhika Ramadhani dan membawa Persija unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, Persebaya Surabaya mencoba merespons melalui Toni Firmansyah di menit ke-27. Namun upayanya masih mampu diblok sehingga peluang emas itu terbuang sia-sia.

Harapan sempat muncul saat Mihailo Perovic mencetak gol pada menit ke-30. Sayangnya, gol tersebut dianulir karena posisi offside setelah memanfaatkan umpan terobosan dari Francisco Rivera.

Keputusan tersebut menjadi titik balik yang membuat mental pemain Green Force terlihat goyah. Hingga babak pertama usai, skor tetap 1-0 untuk keunggulan Persija Jakarta.

Memasuki babak kedua, Persebaya Surabaya langsung melakukan dua pergantian pemain untuk mengubah jalannya pertandingan. Paulo Gali dan Rachmat Irianto dimasukkan demi menambah daya gedor.