Moch. Rizky Pratama Putra
12 April 2026, 04.20 WIB

Update Klasemen Super League! Persebaya Surabaya Gagal Salip Bhayangkara FC Usai Dibantai Persija Jakarta

Perjuangan pemain Persebaya Surabaya meski kalah telak 0-3 dari Persija Jakarta di Gelora Bung Karno. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus menelan pil pahit usai dibantai Persija Jakarta dengan skor telak 3-0 di Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4/2026) malam. Kekalahan ini bukan hanya memalukan, tapi juga menggagalkan ambisi Green Force menyalip Bhayangkara FC di papan klasemen Super League 2025/2026.

Sejak peluit awal dibunyikan, tekanan langsung diberikan tuan rumah Persija Jakarta yang tampil agresif. Serangan demi serangan membuat lini belakang Persebaya Surabaya kelimpungan sejak menit awal pertandingan.

Peluang pertama datang pada menit ketiga melalui Van Basty Sousa e Silva, namun masih mampu diblok oleh pemain bertahan.

Berselang satu menit, Allano Brendon de Souza Lima mencoba peruntungannya, tetapi tembakannya melenceng dari sasaran.

Petaka bagi Persebaya Surabaya datang pada menit ke-15 setelah blunder Milos Raickovic menjatuhkan Eksel Runtukahu di kotak terlarang.

Allano Brendon de Souza Lima yang maju sebagai algojo sukses mengeksekusi penalti dan membawa Persija Jakarta unggul 1-0.

Setelah tertinggal, Persebaya Surabaya mencoba bangkit melalui Toni Firmansyah pada menit ke-27. Namun upayanya masih bisa digagalkan oleh lini pertahanan Persija Jakarta yang tampil solid sepanjang laga.

Harapan sempat muncul ketika Mihailo Perovic mencetak gol pada menit ke-30. Sayangnya, gol tersebut dianulir wasit karena Perovic sudah berada dalam posisi offside saat menerima umpan terobosan dari Francisco Rivera.

Situasi makin sulit ketika lini tengah Persebaya Surabaya kesulitan mengembangkan permainan. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Persija Jakarta tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, pelatih Persebaya Surabaya melakukan perubahan dengan memasukkan Paulo Gali dan Rachmat Irianto. Namun perubahan tersebut belum mampu mengubah jalannya pertandingan secara signifikan.

