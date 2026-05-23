David da Silva Siap Jegal Pesut Etam! Daftar Susunan Pemain Borneo FC Lawan Malut United

JawaPos.com - Borneo FC wajib menang atas Malut United pada pekan terakhir Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (23/5), demi menjaga asa juara musim ini. Pesut Etam tak hanya harus meraih tiga poin, tetapi juga berharap Persib Bandung tumbang dari Persijap Jepara agar peluang finis di posisi pertama tetap terbuka.

Laga hidup dan mati ini membuat Borneo FC langsung menurunkan komposisi terbaik sejak menit awal. Fabio Lefundes tak mau mengambil risiko meski nasib juara juga bergantung pada hasil pertandingan lain.

Borneo FC Andalkan Trio Mariano Peralta, Koldo Obieta, dan Kei Hirose Borneo FC tampil dengan kekuatan utama untuk memburu kemenangan penting di kandang sendiri. Nama-nama seperti Mariano Peralta, Koldo Obieta Alberdi, hingga Kei Hirose dipercaya menjadi motor permainan Pesut Etam.

Di lini belakang, Nadeo Argawinata kembali dipercaya sebagai kapten sekaligus penjaga gawang utama. Bek asing Christophe Nduwarugira dan Cleyton Santos menjadi tembok pertahanan yang diharapkan mampu meredam agresivitas Malut United.

Fabio Lefundes juga tetap memasang Juan Felipe Villa Luiz dan Westherley Garcia Nogueira guna menjaga keseimbangan permainan. Kehadiran Dwiky Hardiansyah serta Ikshan Nul Zikrak membuat lini tengah dan serangan Borneo FC terlihat agresif sejak awal laga.

Borneo FC sadar kemenangan menjadi harga mati di pertandingan ini. Namun, hasil tiga poin tetap belum cukup jika Persib Bandung mampu meraih minimal hasil imbang saat menghadapi Persijap Jepara.

Malut United Datang Pincang, David da Silva Tetap Jadi Ancaman Malut United menghadapi situasi sulit jelang lawatan ke Samarinda karena banyak pemain inti absen. Tim berjuluk Kie Raha bahkan hanya membawa lima pemain cadangan dalam pertandingan penentuan ini.

Beberapa nama penting yang tidak tampil antara lain Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Wbeymar Angulo, Lucas Cardoso, Ciro Alves, Tyronne del Pino, hingga Alan Bernardon. Kondisi itu membuat kekuatan Malut United berkurang cukup signifikan.