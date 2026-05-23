Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 24 Mei 2026 | 00.01 WIB

Hasil Borneo FC vs Malut United 4-0! Persib Bandung Melempem Lawan Persijap Jepara, Perebutan Gelar Super League Membara

Mariano Peralta tampil gemilang dengan dua gol dan satu assist saat Borneo FC menghancurkan Malut United 4-0 di babak pertama. (Borneo FC)

JawaPos.com — Borneo FC pesta gol saat menjamu Malut United di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (23/5/2026) sore WIB. Pesut Etam menutup babak pertama dengan keunggulan telak 4-0, sementara di laga lain Persib Bandung masih tertahan 0-0 melawan Persijap Jepara sehingga perebutan gelar Super League 2025/2026 makin panas.

Mariano Peralta menjadi bintang utama pada 45 menit pertama setelah mencetak dua gol dan satu assist.

Dominasi Borneo FC membuat tekanan terhadap Persib Bandung semakin besar dalam persaingan menuju tangga juara musim ini.

Mariano Peralta Menggila, Malut United Dibantai Empat Gol

Borneo FC langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan dan membuat Malut United kesulitan keluar dari tekanan.

Tim tuan rumah bahkan sudah membuka keunggulan saat laga baru berjalan tujuh menit melalui aksi Mariano Peralta.

Gol tersebut lahir setelah Peralta memanfaatkan ruang terbuka di depan kotak penalti dan melepaskan tembakan keras yang gagal diantisipasi M Ridwan.

Keunggulan cepat itu membuat permainan Pesut Etam semakin percaya diri di hadapan publik Stadion Segiri.

Hanya empat menit berselang, Peralta kembali menunjukkan kualitasnya lewat tendangan melengkung dari sisi kanan pertahanan lawan. Bola bersarang mulus ke gawang Malut United dan mengubah skor menjadi 2-0 pada menit ke-11.

Belum sempat bangkit, Malut United kembali kebobolan satu menit kemudian lewat aksi Juan Felipe Villa.

Memanfaatkan umpan matang Kei Hirose, Villa sukses mencungkil bola melewati penjaga gawang dan memperbesar keunggulan menjadi 3-0.

