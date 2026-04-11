Moch. Rizky Pratama Putra
11 April 2026, 23.54 WIB

Gowes 800 Km Demi Persebaya Surabaya! Aksi Nekat Presiden Azrul Ananda Menuju Kandang Persija Jakarta

Azrul Ananda bersama rombongan pesepeda menuntaskan perjalanan Surabaya-Jakarta demi mendukung Persebaya Surabaya di GBK. (Instagram @pemain.keduabelass)

JawaPos.com — Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, kembali mencuri perhatian dengan aksi gowes ekstrem dari Surabaya menuju Jakarta. Perjalanan panjang itu bukan sekadar olahraga, tapi bentuk dukungan total untuk Persebaya Surabaya yang akan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Aksi ini menjadi kali kedua Azrul Ananda menjajal rute jarak jauh lintas kota dengan sepeda. Kali ini, misi yang dibawa terasa lebih emosional karena bertepatan dengan laga krusial Persebaya Surabaya di ibu kota.

Tidak sendirian, Azrul Ananda ditemani sejumlah pesepeda jarak jauh seperti Ivo Ananda dan John Boemihardjo. Rombongan ini juga membawa semangat komunitas sekaligus tujuan latihan menuju event ultra yang akan mereka ikuti.

Perjalanan dimulai pada Kamis, 9 April 2026, dengan rute pertama menuju Salatiga sejauh sekitar 300 kilometer. Jarak tersebut menjadi pembuka yang cukup menguras tenaga sebelum melanjutkan etape berikutnya.

Pada hari kedua, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Cirebon dan tiba pada Jumat, 10 April 2026. Di titik ini, jumlah peserta bertambah karena beberapa pesepeda lain turut bergabung, termasuk William.

Dari Cirebon, perjalanan dilanjutkan menuju Jakarta dengan satu tujuan utama, yakni finis di kawasan Gelora Bung Karno. Mereka dijadwalkan tiba pada Sabtu sore, hanya beberapa jam sebelum pertandingan dimulai.

Momen finis di GBK menjadi simbol kuat loyalitas terhadap tim kebanggaan. Dari keringat di jalan raya hingga atmosfer stadion, semuanya menyatu dalam satu semangat: mendukung Persebaya Surabaya.

Di sisi lain, laga antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya dipastikan berlangsung panas. Duel klasik ini selalu menyedot perhatian publik sepak bola nasional karena sarat gengsi dan rivalitas panjang.

Meski kedua tim tidak tampil dengan kekuatan penuh, tensi pertandingan diyakini tetap tinggi. Absennya sejumlah pemain justru membuka peluang bagi pemain lain untuk unjuk kemampuan.

Persija Jakarta dipastikan kehilangan dua pemain belakang pentingnya. Jordi Amat harus absen akibat kartu merah, sementara Thales Lira menepi karena akumulasi kartu kuning.

Artikel Terkait
Perang Urat Syaraf Bernardo Tavares! Jagokan Persib Bandung Juara Jelang Duel Klasik Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Perang Urat Syaraf Bernardo Tavares! Jagokan Persib Bandung Juara Jelang Duel Klasik Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

11 April 2026, 23.52 WIB

Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek

11 April 2026, 20.42 WIB

Jelang Lawan Persija, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares Tak Jagokan Lawan Jadi Juara Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan Persija, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares Tak Jagokan Lawan Jadi Juara Super League

11 April 2026, 20.09 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

