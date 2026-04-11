Gowes 800 Km Demi Persebaya Surabaya! Aksi Nekat Presiden Azrul Ananda Menuju Kandang Persija Jakarta

JawaPos.com — Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, kembali mencuri perhatian dengan aksi gowes ekstrem dari Surabaya menuju Jakarta. Perjalanan panjang itu bukan sekadar olahraga, tapi bentuk dukungan total untuk Persebaya Surabaya yang akan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Aksi ini menjadi kali kedua Azrul Ananda menjajal rute jarak jauh lintas kota dengan sepeda. Kali ini, misi yang dibawa terasa lebih emosional karena bertepatan dengan laga krusial Persebaya Surabaya di ibu kota.

Tidak sendirian, Azrul Ananda ditemani sejumlah pesepeda jarak jauh seperti Ivo Ananda dan John Boemihardjo. Rombongan ini juga membawa semangat komunitas sekaligus tujuan latihan menuju event ultra yang akan mereka ikuti.

Perjalanan dimulai pada Kamis, 9 April 2026, dengan rute pertama menuju Salatiga sejauh sekitar 300 kilometer. Jarak tersebut menjadi pembuka yang cukup menguras tenaga sebelum melanjutkan etape berikutnya.

Pada hari kedua, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Cirebon dan tiba pada Jumat, 10 April 2026. Di titik ini, jumlah peserta bertambah karena beberapa pesepeda lain turut bergabung, termasuk William.

Dari Cirebon, perjalanan dilanjutkan menuju Jakarta dengan satu tujuan utama, yakni finis di kawasan Gelora Bung Karno. Mereka dijadwalkan tiba pada Sabtu sore, hanya beberapa jam sebelum pertandingan dimulai.

Momen finis di GBK menjadi simbol kuat loyalitas terhadap tim kebanggaan. Dari keringat di jalan raya hingga atmosfer stadion, semuanya menyatu dalam satu semangat: mendukung Persebaya Surabaya.

Di sisi lain, laga antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya dipastikan berlangsung panas. Duel klasik ini selalu menyedot perhatian publik sepak bola nasional karena sarat gengsi dan rivalitas panjang.

Meski kedua tim tidak tampil dengan kekuatan penuh, tensi pertandingan diyakini tetap tinggi. Absennya sejumlah pemain justru membuka peluang bagi pemain lain untuk unjuk kemampuan.