The Jakmania Semringah! Mariano Peralta Resmi Tinggalkan Borneo FC, Segera Diumumkan Persija Jakarta?

JawaPos.com - Borneo FC akhirnya secara resmi mengumumkan Mariano Peralta tidak akan melanjutkan kerja sama untuk Super League musim depan. Salam perpisahan untuk sang winger diunggah melalui akun Instagram resmi klub.

"Thank you PERALTA! Dua Musim yang Berkesan dengan Berbagai Torehan Apik Sudah Kau Ciptakan dan Setiap Perjumpaan Pada Akhirnya Akan Ada Perpisahan. Terima Kasih Atas Dedikasi yang Sudah Diberikan Untuk Klub Kebanggaan Samarinda dan Kaltim. MANYALA!", tulis akun @borneofc.id pada 10 Juni 2026.

Sang pemain pun membalas unggahan tersebut melalui kolom komentar.

"2 tahun yang luar biasa, terima kasih untuk segalanya. Selalu di dalam hatiku," balas Peralta.

Dengan resminya Peralta keluar dari Borneo FC, membuat suporter Persija Jakarta The Jakmania tentu menjadi sumringah. Pasalnya, kabar pemain terbaik Super League 2025/2026 sudah sepakat bergabung dengan Macan Kemayoran akan menjadi kenyataan.

Pada konferensi pers pengumuman Shin Tae-yong sebagai pelatih baru Persija, Senin (8/6), Jeje, penerjemah yang mendampingi pelatih asal Korea tersebut mengatakan bahwa Mariano Peralta menjadi rekrutan baru pertama tim ibu kota.

"Untuk Peralta sudah dikontrak, dan ia (Shin Tae-yong) senang menyambut sang pemain," ucap Jeje.