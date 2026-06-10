Dari Sergei Dubrovin hingga Shin Tae-yong, Persija Jakarta Punya Tradisi Rekrut Eks Pelatih Timnas Indonesia

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar mengenai bergabungnya Shin Tae-yong sebagai pelatih. Jika benar terealisasi, kehadiran pelatih asal Korea Selatan tersebut sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan dalam sejarah klub berjuluk Macan Kemayoran.

Sejak era Liga Indonesia bergulir pada musim 1994/95, Persija memiliki rekam jejak cukup panjang dalam menunjuk mantan pelatih Timnas Indonesia sebagai juru taktik mereka.

Kebiasaan itu menunjukkan bahwa klub ibu kota kerap mempercayakan kursi kepelatihan kepada sosok yang sudah memiliki pengalaman menangani tim nasional.

Nama pertama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Sergei Dubrovin. Pelatih asal Moldova itu pernah menangani Persija dalam rentang 2002 hingga 2005.

Sebelum berkarier di level klub, Dubrovin sempat terlibat dalam struktur kepelatihan Timnas Indonesia dan dikenal sebagai salah satu figur asing yang cukup lama berkecimpung di sepak bola nasional.

Setelah itu, Persija menunjuk Danurwindo pada musim 2008/09. Sosok yang dikenal sebagai salah satu pelatih lokal berpengalaman ini pernah menangani berbagai kelompok usia Timnas Indonesia dan memiliki reputasi kuat dalam pembinaan pemain muda.

Pada musim 2013/14, giliran Benny Dollo yang dipercaya memimpin Persija. Pelatih yang akrab disapa Bendol tersebut memiliki catatan penting bersama Timnas Indonesia dan dikenal sebagai salah satu pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola nasional.

Tradisi itu berlanjut pada musim berikutnya ketika Rahmad Darmawan mengambil alih kursi pelatih Persija. Pengalaman Rahmad bersama Timnas Indonesia, termasuk di level U-23, menjadi salah satu alasan kuat dirinya mendapat kepercayaan dari manajemen klub.