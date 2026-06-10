Dari Sergei Dubrovin hingga Shin Tae-yong, Persija Jakarta Punya Tradisi Rekrut Eks Pelatih Timnas Indonesia

Persija Jakarta resmi menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala baru menghadapi kompetisi Super League musim depan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar mengenai bergabungnya Shin Tae-yong sebagai pelatih. Jika benar terealisasi, kehadiran pelatih asal Korea Selatan tersebut sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan dalam sejarah klub berjuluk Macan Kemayoran.
Sejak era Liga Indonesia bergulir pada musim 1994/95, Persija memiliki rekam jejak cukup panjang dalam menunjuk mantan pelatih Timnas Indonesia sebagai juru taktik mereka.
Kebiasaan itu menunjukkan bahwa klub ibu kota kerap mempercayakan kursi kepelatihan kepada sosok yang sudah memiliki pengalaman menangani tim nasional.
Nama pertama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Sergei Dubrovin. Pelatih asal Moldova itu pernah menangani Persija dalam rentang 2002 hingga 2005.
Sebelum berkarier di level klub, Dubrovin sempat terlibat dalam struktur kepelatihan Timnas Indonesia dan dikenal sebagai salah satu figur asing yang cukup lama berkecimpung di sepak bola nasional.
Setelah itu, Persija menunjuk Danurwindo pada musim 2008/09. Sosok yang dikenal sebagai salah satu pelatih lokal berpengalaman ini pernah menangani berbagai kelompok usia Timnas Indonesia dan memiliki reputasi kuat dalam pembinaan pemain muda.
Baca Juga:Rumor Transfer Super League: Eks Bintang Persija Allano Dikaitkan akan Bergabung dengan Persib Bandung Musim Depan
Pada musim 2013/14, giliran Benny Dollo yang dipercaya memimpin Persija. Pelatih yang akrab disapa Bendol tersebut memiliki catatan penting bersama Timnas Indonesia dan dikenal sebagai salah satu pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola nasional.
Tradisi itu berlanjut pada musim berikutnya ketika Rahmad Darmawan mengambil alih kursi pelatih Persija. Pengalaman Rahmad bersama Timnas Indonesia, termasuk di level U-23, menjadi salah satu alasan kuat dirinya mendapat kepercayaan dari manajemen klub.
Masih pada tahun 2015, Persija juga sempat menunjuk Bambang Nurdiansyah. Pelatih yang akrab disapa Banur itu memiliki pengalaman menangani Timnas Indonesia di kelompok usia muda dan dikenal luas di kompetisi domestik.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna