Berpisah dengan Persija Jakarta, Carlos Eduardo Dikabarkan Menuju PSS Sleman dengan Mahar Rp 1,3 Miliar

Kiper Persija Jakarta Carlos Eduardo Soares Mota pada pertandingan Super League melawan Persijap Jepara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Setelah berpisah dengan Persija Jakarta, Carlos Eduardo mulai menarik perhatian tim-tim di Super League. PSS Sleman menjadi salah satu klub yang ingin mendatangkannya musim 2026/2027.
Rumor PSS Sleman mendekati Carlos Eduardo dikabarkan dari akun X @theshooter.id. Akun itu mengungkapkan bahwa PSS Sleman ingin mendatangkan eks kiper Persija tersebut.
"Menurut informasi dari akun @theshooter.id di X, PSS Sleman dikabarkan semakin dekat mendatangkan kiper asal Brasil, Carlos Eduardo," tulis akun X @theshooter.id yang dikutip dari Instagram @gossindo_.
Baca Juga:Syarat Berat Reuni Shin Tae-yong! Pelatih Persija Jakarta Bisa Boyong Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam
Sebagai tim promosi, PSS Sleman butuh sosok pemain berpengalaman dan memahami atmosfer Super League seperti Carlos Eduardo. Kiper 34 tahun tersebut sudah tiga tahun berkarir di sepak bola Indonesia.
Di Super League, Carlos Eduardo merupakan salah satu kiper yang punya performa apik. Secara statistik permainan dari I League, dia melakukan 31 penyelamatan pada musim 2025/2026.
Ketangguhannya sebagai kiper juga sudah dibuktikannya. Carlos Eduardo berhasil mencatatkan 12 sapuan dan tiga intersepsi yang merupakan kemampuan dalam membaca pertahanan lawan.
Delapan clean sheet mampu diciptakan Carlos Eduardo bersama Persija di musim ini. Jumlah tersebut merupakan peningkatan, setelah sebelumnya melakukan tujuh clean sheet di musim perdananya.
Menarik dinantikan keseriusan PSS untuk merekrut Carlos Eduardo. Apakah pemain dengan harga pasar Rp 1,30 miliar tersebut bisa bergabung dengan Super Elja musim depan? Patut ditunggu.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?