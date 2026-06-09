Berpisah dengan Persija Jakarta, Carlos Eduardo Dikabarkan Menuju PSS Sleman dengan Mahar Rp 1,3 Miliar

JawaPos.com - Setelah berpisah dengan Persija Jakarta, Carlos Eduardo mulai menarik perhatian tim-tim di Super League. PSS Sleman menjadi salah satu klub yang ingin mendatangkannya musim 2026/2027.

Rumor PSS Sleman mendekati Carlos Eduardo dikabarkan dari akun X @theshooter.id. Akun itu mengungkapkan bahwa PSS Sleman ingin mendatangkan eks kiper Persija tersebut.

"Menurut informasi dari akun @theshooter.id di X, PSS Sleman dikabarkan semakin dekat mendatangkan kiper asal Brasil, Carlos Eduardo," tulis akun X @theshooter.id yang dikutip dari Instagram @gossindo_.

Sebagai tim promosi, PSS Sleman butuh sosok pemain berpengalaman dan memahami atmosfer Super League seperti Carlos Eduardo. Kiper 34 tahun tersebut sudah tiga tahun berkarir di sepak bola Indonesia.

Di Super League, Carlos Eduardo merupakan salah satu kiper yang punya performa apik. Secara statistik permainan dari I League, dia melakukan 31 penyelamatan pada musim 2025/2026.

Ketangguhannya sebagai kiper juga sudah dibuktikannya. Carlos Eduardo berhasil mencatatkan 12 sapuan dan tiga intersepsi yang merupakan kemampuan dalam membaca pertahanan lawan.

Delapan clean sheet mampu diciptakan Carlos Eduardo bersama Persija di musim ini. Jumlah tersebut merupakan peningkatan, setelah sebelumnya melakukan tujuh clean sheet di musim perdananya.