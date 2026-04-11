PSIS Siap Tempur di Kudus, Misi Putus Rekor Buruk Lawan Persiku

JawaPos.com–PSIS Semarang menatap laga penting menghadapi Persiku Kudus pada pekan ke-24 Pegadaian Championship 2025/26 dengan penuh kesiapan. Pertandingan akan digelar di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Sabtu (11/4) pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi momen krusial bagi Mahesa Jenar untuk bangkit sekaligus menjaga jarak dari zona play off degradasi. Datang dengan motivasi tinggi, PSIS mengusung misi balas dendam setelah dua kekalahan telak dari Persiku pada musim ini.

Di putaran pertama, PSIS harus mengakui keunggulan Persiku dengan skor 0-4 di Semarang. Sementara di putaran kedua, mereka kembali takluk 0-3 saat bertandang ke Kudus. Catatan tersebut tentu menjadi bahan evaluasi serius bagi tim.

Pelatih PSIS Andri Ramawi memastikan kondisi timnya dalam keadaan optimal jelang pertandingan. Dia menyebut seluruh pemain siap diturunkan tanpa kendala cedera, sehingga tim bisa tampil dengan kekuatan penuh.

”Kami datang ke Kudus dengan kesiapan penuh. Para pemain dalam kondisi baik dan siap tempur. Tidak ada yang cedera, jadi kami punya banyak opsi untuk pertandingan nanti,” ujar Andri dikutip dari ileague.id.

Selain soal kesiapan fisik, Andri juga menegaskan bahwa timnya memiliki tekad kuat untuk memutus tren negatif saat menghadapi Persiku. Meski mengakui lawan memiliki keunggulan secara statistik, dia tetap percaya peluang timnya terbuka lebar.

”Memang secara statistik mereka lebih unggul, tapi kami tidak mau terus terjebak dengan hasil sebelumnya. Kami sudah mempersiapkan strategi dan yakin bisa memberikan perlawanan terbaik,” tegas Andri Ramawi.

Saat ini, PSIS berada di peringkat ke-8 klasemen sementara Grup 2 dengan koleksi 19 poin. Posisi tersebut belum sepenuhnya aman, mengingat jarak dengan zona play off degradasi sangat tipis. Persiba Balikpapan yang berada di peringkat ke-9 hanya terpaut dua poin saja.