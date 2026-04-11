Andre Rizal Hanafi
11 April 2026, 20.41 WIB

PSIS Siap Tempur di Kudus, Misi Putus Rekor Buruk Lawan Persiku

PSIS siap tempur lawan Persiku Kudus di Kudus. (Istimewa)

JawaPos.com–PSIS Semarang menatap laga penting menghadapi Persiku Kudus pada pekan ke-24 Pegadaian Championship 2025/26 dengan penuh kesiapan. Pertandingan akan digelar di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Sabtu (11/4) pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi momen krusial bagi Mahesa Jenar untuk bangkit sekaligus menjaga jarak dari zona play off degradasi. Datang dengan motivasi tinggi, PSIS mengusung misi balas dendam setelah dua kekalahan telak dari Persiku pada musim ini.

Di putaran pertama, PSIS harus mengakui keunggulan Persiku dengan skor 0-4 di Semarang. Sementara di putaran kedua, mereka kembali takluk 0-3 saat bertandang ke Kudus. Catatan tersebut tentu menjadi bahan evaluasi serius bagi tim.

Pelatih PSIS Andri Ramawi memastikan kondisi timnya dalam keadaan optimal jelang pertandingan. Dia menyebut seluruh pemain siap diturunkan tanpa kendala cedera, sehingga tim bisa tampil dengan kekuatan penuh.

”Kami datang ke Kudus dengan kesiapan penuh. Para pemain dalam kondisi baik dan siap tempur. Tidak ada yang cedera, jadi kami punya banyak opsi untuk pertandingan nanti,” ujar Andri dikutip dari ileague.id.

Selain soal kesiapan fisik, Andri juga menegaskan bahwa timnya memiliki tekad kuat untuk memutus tren negatif saat menghadapi Persiku. Meski mengakui lawan memiliki keunggulan secara statistik, dia tetap percaya peluang timnya terbuka lebar.

”Memang secara statistik mereka lebih unggul, tapi kami tidak mau terus terjebak dengan hasil sebelumnya. Kami sudah mempersiapkan strategi dan yakin bisa memberikan perlawanan terbaik,” tegas Andri Ramawi.

Saat ini, PSIS berada di peringkat ke-8 klasemen sementara Grup 2 dengan koleksi 19 poin. Posisi tersebut belum sepenuhnya aman, mengingat jarak dengan zona play off degradasi sangat tipis. Persiba Balikpapan yang berada di peringkat ke-9 hanya terpaut dua poin saja.

Kondisi ini membuat kemenangan menjadi target mutlak bagi PSIS. Tambahan tiga poin tidak hanya penting untuk memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan diri tim di sisa kompetisi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
PSIS Pincang di Belakang, Tiga Pemain Pelapis Siap Tampil di Kudus - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Pincang di Belakang, Tiga Pemain Pelapis Siap Tampil di Kudus

10 April 2026, 14.31 WIB

PSIS Semarang Krisis Pemain Jelang Lawan Persiku Kudus, Tiga Pilar Absen - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Semarang Krisis Pemain Jelang Lawan Persiku Kudus, Tiga Pilar Absen

08 April 2026, 20.16 WIB

Jelang Lawan PSIS, Rahmad Darmawan Minta Persipura Tampil Maksimal di Jayapura - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan PSIS, Rahmad Darmawan Minta Persipura Tampil Maksimal di Jayapura

08 April 2026, 01.52 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

