PSIS Pincang di Belakang, Tiga Pemain Pelapis Siap Tampil di Kudus

PSIS Semarang melakukan latihan jelang laga. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIS Semarang menghadapi tantangan serius saat bersiap melakoni laga lanjutan Pengadaian Championship musim 2025/2026 melawan Persiku Kudus.
Pertandingan yang akan digelar di Stadion Wergu Wetan Sabtu (11/4/2026) ini menjadi ujian penting bagi Laskar Mahesa Jenar, terutama karena kondisi tim yang tidak ideal.
Absennya tiga pemain kunci membuat pelatih harus memutar strategi. Di lini belakang, kehilangan pemain utama berdampak cukup besar terhadap stabilitas pertahanan.
Selain itu, sektor penjaga gawang juga harus mengalami perubahan karena kiper utama belum bisa tampil akibat sanksi.
Situasi ini memaksa tim pelatih mengandalkan pemain pelapis yang selama ini jarang mendapat menit bermain.
Kondisi tersebut tentu bukan hal mudah, apalagi PSIS memiliki catatan kurang baik dalam beberapa pertemuan terakhir melawan Persiku Kudus. Dalam dua laga sebelumnya, mereka harus menelan kekalahan dengan selisih gol yang cukup mencolok. Catatan itu menjadi tekanan tersendiri menjelang pertandingan akhir pekan ini.
Untuk mengatasi situasi tersebut, tim pelatih fokus pada pematangan taktik dan organisasi permainan.
Perubahan komposisi pemain membuat koordinasi antar lini menjadi perhatian utama, khususnya saat bertahan.
Transisi dari menyerang ke bertahan dinilai harus lebih rapi agar tidak mudah ditembus lawan.
