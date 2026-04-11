Francisco Rivera Tak Gentar Atmosfer Dukungan Spartan Jakmania, Siap Jadikan Motivasi Jungkalkan Persija Jakarta di GBK!

Pemain Persebaya Francisco Rivera. (Istimewa)
JawaPos.com–Jakmmania akan memberi dukungan spartan bagi Persija Jakarta di stadon Gelora Bung Karno saat menjamu Persebaya Surabaya pada Sabtu (11/4) malam. Hal itu demi membantu Macan Kemayoran mengakhiri puasa kemenangan di tiga pertandingan terakhir super league.
Harapannya, dukungan di seluruh stadion selama laga super league bisa membuat para pemain Persebaya kehilangan fokus dan mengacaukan permainan mereka. Sehingga lebih memudahkan para pemain Persija membombardir pertahanan Green Force.
Namun, bagi pemain Persebaya, khususnya Francisco Rivera, gemuruh dukungan dari Jakmania bukan dianggap sebagai sebuah distraksi namun malah dijadikan motivasi untuk mengalahkan Persija.
”Atmosfer di Stadion GBK tidak menjadi hambatan bagi kami. Justru itu menjadi motivasi tambahan. Setiap pemain tentu bermimpi bisa bermain di stadion yang penuh dengan dukungan suporter dan atmosfer pertandingan yang luar biasa,” ujar Rivera seperti dikutip dari laman resmi klub.
Menurut mantan pemain Madura United tersebut, untuk tidak terintimidasi dukungan spartan penonton tim tuan rumah, ia meminta rekan-rekan setimnya untuk tampil konsisten
”Kami harus tetap konsisten dan mengikuti rencana permainan yang sudah disiapkan oleh pelatih. Dengan kerja keras itu, kami berharap bisa mendapatkan hasil maksimal,” ungkap Francisco Rivera.
Rivera sekarang telah menjadi andalan utama bagi Persebaya di lini serang. Dia masuk dalam jajaran top skor klub kebanggaan arek-arek Suroboyo, dengan menyumbang tujuh gol dan mencatatkan delapan assist.
Kini dia sedang berada dalam kondisi terbaiknya, apalagi seelah menjadi pahlawan bagi Persebaya saat mengalahkan Persita Tangerang dengan menyumbang satu-satunya gol bagi Green orce pekan lalu. Jika dia mencetak dua gol, akan menyamai perolehan gol Bruno Moreira yang telah mengumpulkan sembilan gol. Bruno hampir dipastikan belum akan menambah golnya karena diperkirakan absen malam nanti karena pemulihan cedera.
Sementara itu, pelatih Persebaya, Bernardo Tavares mengaku telah menyiapkan rencana untuk meraih kemenangan di Stadion GBK sekaligus mengakhiri rekor buruk saat bertandang ke Jakarta.
