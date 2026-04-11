Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
11 April 2026, 15.46 WIB

Paulo Ricardo Pastikan Persija Jakarta Siap Tempur Lawan Persebaya Surabaya Meski Diterpa Badai Cedera

Bek baru Persija Paulo Ricardo mengaku tidak akan kesulitan beradaptasi di Macan Kemayoran. (Istimewa)

JawaPos.com - Bek Persija Jakarta, Paulo Ricardo, memastikan timnya berada dalam kondisi siap tempur jelang laga penting menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/4) pukul 19.00 WIB. 

Meski diterpa sejumlah absensi pemain kunci, Macan Kemayoran tetap percaya diri menatap pertandingan ini.

Dalam konferensi pers pra-pertandingan, Paulo mengungkapkan bahwa suasana latihan tim selama sepekan terakhir berjalan sangat positif. Ia melihat seluruh pemain menunjukkan kesiapan yang baik, baik secara fisik maupun mental.

“Kami menjalani minggu yang baik. Kami memiliki sesi latihan yang bagus, dan kami siap untuk pertandingan ini, meskipun ada beberapa pemain yang absen,” ujar Paulo dikutip dari ileague.id.

Seperti diketahui, Persija harus kehilangan beberapa nama penting dalam laga ini. Hanif Sjahbandi dan Mauro Ziljstra dipastikan absen karena cedera, sementara Thales Lira harus menepi akibat akumulasi kartu kuning. 

Selain itu, Jordi Amat terkena sanksi kartu merah, dan Shayne Pattynama masih dalam pemulihan akibat infeksi pencernaan.

Meski demikian, Paulo menegaskan bahwa kedalaman skuad Persija menjadi salah satu kekuatan utama tim. Ia yakin para pemain yang mendapat kesempatan tampil mampu memberikan kontribusi maksimal di lapangan.

“Di situlah pentingnya memiliki skuad yang dalam. Kami punya banyak pemain berkualitas yang siap menggantikan siapa pun. Kami siap untuk segala situasi,” lanjutnya.

Lebih dari itu, pemain asal Brasil tersebut juga menyoroti pentingnya dukungan suporter. Ia berharap kehadiran Jakmania yang memadati GBK bisa menjadi energi tambahan bagi tim untuk meraih hasil maksimal.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore