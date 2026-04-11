Misi Rachmat Irianto Ulang Memori Manis di GBK! Persebaya Surabaya Siap Libas Tuan Rumah Persija Jakarta

Rachmat Irianto memimpin Persebaya Surabaya dengan tekad kuat untuk mengulang kemenangan bersejarah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Persebaya)
JawaPos.com–Persebaya Surabaya kembali menatap laga penuh gengsi lanjutan super league menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan membawa satu misi besar. Mengulang kenangan manis musim 2019 yang hingga kini masih membekas di benak para pemain.
Momen kemenangan 1-2 Persebaya di kandang Persija Jakarta beberapa tahun lalu bukan sekadar catatan sejarah biasa bagi Green Force. Laga itu menjadi simbol keberanian dan determinasi saat mampu membungkam puluhan ribu suporter tuan rumah di jantung ibu kota.
Sosok Rachmat Irianto menjadi bagian penting dalam kisah tersebut. Saat itu, dia dipercaya mengenakan ban kapten dan memimpin Persebaya Surabaya dengan penuh tanggung jawab di tengah tekanan besar.
Bahaya di GBK! Persebaya Surabaya Belum 100 Persen, Bernardo Tavares Bertekad Curi Poin Lawan Persija Jakarta
Dengan ketenangan dan kepemimpinan yang matang, pemain yang akrab disapa Rian itu mampu mengoordinasikan lini tengah sekaligus meredam agresivitas lawan. Dia menjadi jangkar yang memastikan ritme permainan tetap terjaga hingga peluit akhir berbunyi.
Kini, jelang pertemuan kembali di venue yang sama, semangat untuk mengulang cerita indah itu kembali menyala. Rian secara tegas menyebut memori kemenangan di GBK sebagai bahan bakar motivasi tambahan bagi seluruh skuad.
”Kami punya kenangan bagus di GBK pada 2019. Saat itu kami datang dengan semangat yang sama dan bisa meraih kemenangan. Tentu itu menjadi motivasi tambahan untuk kami,” ujar Rian.
Pernyataan tersebut menunjukkan laga ini bukan sekadar pertandingan biasa bagi Persebaya Surabaya. Ada beban emosional sekaligus ambisi besar untuk membuktikan sejarah bisa kembali terulang.
Di sisi lain, kondisi tim saat ini juga memberi angin segar. Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih hasil positif pada pertandingan sebelumnya.
Tren positif tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Persija Jakarta yang dikenal kuat saat bermain di kandang. Apalagi dukungan penuh suporter tuan rumah dipastikan akan kembali menciptakan atmosfer intimidatif.
