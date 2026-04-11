Andre Rizal Hanafi
11 April 2026, 15.36 WIB

Tiga Laga Tanpa Kemenangan, Persija Jakarta Siap Bangkit Saat Hadapi Persebaya Surabaya

Pemain Persija Jakarta merayakan gol, menunjukkan ketajaman lini depan jelang laga kontra Persebaya Surabaya di GBK. (Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta menghadapi tekanan untuk segera bangkit setelah tiga pertandingan terakhir tak berjalan sesuai harapan. Kesempatan itu datang saat mereka menjamu Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-27 Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi momentum penting bagi Macan Kemayoran untuk kembali ke jalur kemenangan.

Dukungan penuh dari Jakmania diharapkan mampu memberi suntikan energi tambahan bagi para pemain di lapangan.

Tambahan tiga poin bukan hanya soal gengsi, tetapi juga penting untuk menjaga posisi Persija dalam persaingan papan atas klasemen. Mereka masih berupaya menempel ketat dua tim di atasnya.

Persiapan tim selama sepekan terakhir disebut berjalan maksimal. Pelatih Persija, Mauricio Souza, menegaskan bahwa para pemain telah bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan yang terlihat pada laga sebelumnya.

“Kami tahu harus segera memberikan respons kepada suporter. Para pemain sangat termotivasi untuk pertandingan ini,” ujar Mauricio dalam konferensi pers jelang laga dikutip dari persija.id.

Ia juga menilai laga melawan Persebaya tidak akan mudah. Menurutnya, tim tamu memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan meski performanya sempat naik turun sepanjang musim.

“Persebaya adalah tim kuat dengan banyak pemain berkualitas. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami siap memberikan yang terbaik,” tambahnya.

Meski demikian, Persija belum bisa tampil dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain kunci masih harus absen karena berbagai alasan. Hanif Sjahbandi dan Mauro Ziljstra masih dalam tahap pemulihan cedera.

