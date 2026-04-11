Andre Rizal Hanafi
11 April 2026, 13.38 WIB

Jelang Duel Panas, Tavares Ungkap Kunci Persebaya Curi Poin dari Persija

Bernardo Tavares memimpin latihan intens Persebaya Surabaya. (Persebaya)

JawaPos.com–Persebaya Surabaya datang ke Jakarta dengan kepercayaan diri tinggi jelang laga kontra Persija Jakarta pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) ini diprediksi berlangsung ketat.

Persija dan Persebaya sama-sama mengincar poin penting di fase krusial super league musim ini. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares, menyebut timnya telah menjalani persiapan yang cukup baik.

Waktu jeda yang lebih panjang dari jadwal super league sebelumnya dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi fisik para pemain yang sempat terkuras dalam rangkaian pertandingan padat.

Menurut Bernardo Tavares, kondisi pemain Persebaya memang belum sepenuhnya ideal. Namun, dia memastikan tim pelatih terus memantau perkembangan kebugaran skuad hingga mendekati hari pertandingan lawan Persebaya.

”Para pemain punya waktu istirahat lebih banyak, itu sangat membantu. Tapi memang ada beberapa yang belum 100 persen. Kami akan lihat lagi kondisi mereka sebelum pertandingan,” ujar Bernardo Tavares dikutip dari persebaya.id.

Tak hanya soal fisik, aspek taktik juga menjadi fokus utama. Persebaya disebut sudah menyiapkan pendekatan permainan khusus untuk menghadapi Persija yang dikenal memiliki kedalaman skuad yang mumpuni.

Meski beberapa pemain lawan kemungkinan absen, Tavares menilai hal itu tidak akan banyak mengurangi kekuatan tim tuan rumah. ”Persija tetap tim yang kuat. Mereka punya banyak pilihan pemain. Jadi kami harus benar-benar siap,” tambah Bernardo Tavares.

Laga ini juga menyimpan tantangan tersendiri bagi Persebaya. Dalam lima tahun terakhir, tim berjuluk Green Force itu belum pernah meraih kemenangan di GBK. Catatan tersebut menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk memutus tren negatif.

Meski begitu, Tavares tidak ingin anak asuhnya terbebani statistik masa lalu. Dia lebih menekankan fokus pada permainan dan peluang yang ada di pertandingan nanti.

