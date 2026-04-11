Prediksi Persija vs Persebaya: Laga Krusial di GBK, Momentum Bangkit Macan Kemayoran

Skuad Persija Jakarta. (Persija)
JawaPos.com–Pertandingan antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026 dipastikan menjadi salah satu laga paling menarik akhir pekan ini.
Duel klasik Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4) malam WIB, bukan sekadar soal tiga poin. Tapi juga menyangkut harga diri dan momentum di papan klasemen super league.
Persija datang ke laga ini dalam situasi yang kurang ideal. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir super league sebelum lawan Persebaya.
Hasil tersebut membuat posisi mereka dalam perburuan gelar semakin tertekan, terlebih jarak dengan pemuncak klasemen mulai melebar. Kondisi ini membuat laga kontra Persebaya menjadi titik balik yang sangat dinantikan.
Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Persija. Dukungan puluhan ribu suporter di GBK bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.
Namun, tekanan besar juga ikut menyertai, karena ekspektasi tinggi dari publik ibu kota. Masalah utama Persija terletak pada lini belakang. Absennya beberapa pemain kunci membuat keseimbangan tim sedikit terganggu.
Hal ini berpotensi memaksa perubahan pendekatan taktik, terutama dalam skema pertahanan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, celah di lini belakang bisa dimanfaatkan oleh Persebaya yang dikenal memiliki serangan cepat.
Di sisi lain, Persebaya datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik setelah meraih kemenangan pada laga sebelumnya. Hasil tersebut penting untuk mengembalikan stabilitas tim, terutama setelah sempat mengalami periode sulit.
Soliditas lini belakang yang mulai membaik menjadi modal penting saat menghadapi tekanan dari Persija. Meski begitu, Persebaya juga tidak sepenuhnya dalam kondisi ideal. Beberapa pemain belum berada dalam performa terbaiknya, yang bisa memengaruhi konsistensi permainan tim secara keseluruhan.
