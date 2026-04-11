Moch. Rizky Pratama Putra
11 April 2026, 15.15 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia Tantang Thailand di Final ASEAN Futsal Championship 2026

Selebrasi pemain Timnas futsal Indonesia usai memastikan lolos ke final ASEAN Futsal Championship 2026. (FFI)

JawaPos.com — Pertarungan puncak akhirnya tiba. Timnas futsal Indonesia akan menghadapi Thailand dalam laga final ASEAN Futsal Championship 2026 yang dipastikan berlangsung sengit dan penuh gengsi.

Laga ini bukan sekadar perebutan gelar juara. Ini adalah panggung pembuktian siapa raja futsal Asia Tenggara yang sesungguhnya.

Indonesia melangkah ke final dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan dramatis 3-2 atas Vietnam di semifinal menjadi bukti mental baja skuad Garuda.

Bertanding di Nonthaburi Sports Complex Gymnasium, Thailand, Jumat (10/4/2026), Indonesia tampil menekan sejak menit awal. Strategi agresif itu langsung membuat Vietnam kesulitan keluar dari tekanan.

Gol pembuka lahir dari Andarias Kareth. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Vietnam dengan penyelesaian yang tenang dan akurat.

Tak berhenti di situ, Kareth kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol keduanya menjelang turun minum membuat Indonesia unggul nyaman 2-0.

Memasuki babak kedua, pertandingan berubah lebih intens. Vietnam mulai berani keluar menyerang dan berhasil memperkecil ketertinggalan.

Namun respons cepat ditunjukkan Indonesia. Muhammad Sanjaya mencetak gol ketiga yang sempat menjauhkan keunggulan menjadi 3-1.

Vietnam tidak menyerah begitu saja. Mereka terus menekan hingga berhasil mencetak gol kedua dan membuat laga kembali menegangkan.

Meski berada dalam tekanan di menit-menit akhir, pertahanan Indonesia tetap solid. Skor 3-2 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Artikel Terkait
Tahan Gempuran Power Play Vietnam, Hector Souto Banggakan Kekuatan Timnas Futsal Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Tahan Gempuran Power Play Vietnam, Hector Souto Banggakan Kekuatan Timnas Futsal Indonesia

11 April 2026, 15.31 WIB

Hector Souto Bongkar Titik Lemah Thailand! Momen Bersejarah Timnas Futsal Indonesia Rebut Mahkota ASEAN Kian Dekat - Image
Sepak Bola Indonesia

Hector Souto Bongkar Titik Lemah Thailand! Momen Bersejarah Timnas Futsal Indonesia Rebut Mahkota ASEAN Kian Dekat

11 April 2026, 15.22 WIB

Mentalitas Wani Garuda! Modal Nekat Timnas Indonesia Rebut Takhta ASEAN di Bangkok - Image
Sepak Bola Indonesia

Mentalitas Wani Garuda! Modal Nekat Timnas Indonesia Rebut Takhta ASEAN di Bangkok

11 April 2026, 15.10 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

