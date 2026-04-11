Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia Tantang Thailand di Final ASEAN Futsal Championship 2026

JawaPos.com — Pertarungan puncak akhirnya tiba. Timnas futsal Indonesia akan menghadapi Thailand dalam laga final ASEAN Futsal Championship 2026 yang dipastikan berlangsung sengit dan penuh gengsi.

Laga ini bukan sekadar perebutan gelar juara. Ini adalah panggung pembuktian siapa raja futsal Asia Tenggara yang sesungguhnya.

Indonesia melangkah ke final dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan dramatis 3-2 atas Vietnam di semifinal menjadi bukti mental baja skuad Garuda.

Bertanding di Nonthaburi Sports Complex Gymnasium, Thailand, Jumat (10/4/2026), Indonesia tampil menekan sejak menit awal. Strategi agresif itu langsung membuat Vietnam kesulitan keluar dari tekanan.

Gol pembuka lahir dari Andarias Kareth. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Vietnam dengan penyelesaian yang tenang dan akurat.

Tak berhenti di situ, Kareth kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol keduanya menjelang turun minum membuat Indonesia unggul nyaman 2-0.

Memasuki babak kedua, pertandingan berubah lebih intens. Vietnam mulai berani keluar menyerang dan berhasil memperkecil ketertinggalan.

Namun respons cepat ditunjukkan Indonesia. Muhammad Sanjaya mencetak gol ketiga yang sempat menjauhkan keunggulan menjadi 3-1.

Vietnam tidak menyerah begitu saja. Mereka terus menekan hingga berhasil mencetak gol kedua dan membuat laga kembali menegangkan.