Meski On Fire, Bhayangkara FC Diminta Wahyu Subo Seto Tak Jemawa Hadapi Persijap

Bhayangkara FC tetap waspada hadapi Persijap meski dalam tren 6 kemenangan beruntun. Wahyu Subo Seto minta pemain fokus jaga konsistensi di BRI Liga 1

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC datang ke markas Persijap Jepara dengan kepercayaan diri tinggi jelang pekan ke-27 BRI Super League 2025/26. Duel yang digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (11/4) pukul 19.00 WIB, diprediksi berlangsung ketat.

Tim tamu sedang berada dalam performa impresif setelah mencatatkan enam kemenangan beruntun. Tren positif itu makin terasa setelah Bhayangkara sukses menumbangkan Persija Jakarta dengan skor 3-2 pada laga terakhir mereka.

Meski begitu, pemain Bhayangkara, Wahyu Subo Seto, menegaskan bahwa timnya tidak ingin terlena dengan hasil positif tersebut. Ia mengingatkan seluruh pemain untuk tetap fokus dan menjaga kerja keras yang sudah dibangun selama ini.

“Untuk menjaga itu semua, kami tidak boleh jemawa atas hasil sebelumnya. Kami harus tetap fokus dan bekerja keras bersama-sama,” ujar Wahyu dikutip dari ileague.id, Jumat (10/4).

Menurutnya, Persijap bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu tengah berjuang menjauh dari zona degradasi, sehingga motivasi mereka dipastikan berlipat ganda.

Saat ini, Persijap berada di posisi ke-14 klasemen sementara dengan raihan 22 poin. Mereka hanya terpaut dua angka dari zona merah yang dihuni Madura United FC dan Semen Padang FC. Situasi tersebut membuat tuan rumah dipastikan tampil ngotot demi mengamankan poin.

“Kami tidak akan meremehkan Persijap. Mereka pasti bermain habis-habisan untuk keluar dari zona bawah. Jadi kami harus benar-benar siap,” tambah Wahyu.