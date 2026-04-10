Persija Butuh 3 Poin di GBK, Fabio Calonego: Kami Akan Berjuang Sampai Akhir

JawaPos.com–Persija Jakarta bersiap menghadapi laga penting kontra Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/4) pukul 19.00 WIB ini menjadi salah satu momen krusial bagi Macan Kemayoran untuk tetap berada dalam jalur perebutan gelar.

Saat ini, Persija menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 52 poin. Mereka tertinggal lima angka dari Borneo FC yang berada di peringkat kedua, serta sembilan poin dari Persib Bandung di puncak klasemen.

Dengan kompetisi yang semakin mendekati akhir, setiap pertandingan menjadi penentu arah perjalanan tim. Menghadapi situasi tersebut, Persija tidak punya banyak pilihan selain meraih kemenangan. Tambahan tiga poin akan sangat berarti untuk memangkas jarak sekaligus menjaga tekanan terhadap dua tim di atasnya.

Dikutip dari website persija.id Gelandang Persija asal Brasil Fabio Calonego menyadari bahwa perjuangan timnya tidak akan berjalan mudah. Namun, dia menegaskan optimisme tetap harus dijaga di tengah berbagai tantangan yang ada.

Menurut dia, dalam sepak bola, hasil tidak selalu berjalan sesuai rencana. Meski begitu, kerja keras dan konsistensi menjadi kunci utama untuk tetap bersaing hingga akhir musim.

Fabio juga menekankan bahwa peluang sekecil apa pun masih layak diperjuangkan. Dia menyebut, selama kesempatan itu masih ada, seluruh pemain harus tetap percaya dan memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan.

Dukungan suporter juga diyakini akan menjadi tambahan energi bagi tim. Bermain di GBK, Persija dipastikan mendapat sokongan penuh dari Jakmania yang selalu hadir memberikan atmosfer berbeda di stadion.

Kehadiran suporter dalam jumlah besar sering kali menjadi faktor penting yang mampu mendongkrak performa tim di lapangan. Hal ini pula yang diharapkan bisa menjadi pembeda saat menghadapi Persebaya yang dikenal sebagai lawan tangguh.