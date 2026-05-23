Persis Solo Resmi Degradasi Meski Menang! Madura United Selamat Dramatis di Pekan Terakhir Super League

Persis Solo resmi degradasi. (Dok. Persis)
JawaPos.com — Madura United memastikan bertahan di Super League 2025/2026 usai menaklukkan PSM Makassar 2-0 di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (23/5/2026). Hasil itu membuat Persis Solo resmi terdegradasi meski menang 3-1 atas Persita Tangerang karena kalah head to head dari PSM Makassar dalam klasemen akhir.
Pekan ke-34 Super League 2025/2026 menghadirkan drama hidup mati bagi dua tim papan bawah.
Madura United dan Persis Solo sama-sama berjuang menghindari degradasi dalam pertandingan yang digelar serentak pukul 16.00 WIB.
Madura United tampil agresif sejak menit awal ketika menjamu PSM Makassar di hadapan pendukung sendiri.
Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab sadar kemenangan menjadi satu-satunya cara aman untuk bertahan di kasta tertinggi tanpa bergantung hasil pertandingan lain.
Tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-43 lewat Junior Brandao.
Penyerang asal Brasil itu mencocor bola muntah hasil tembakan Taufany Muslihuddin yang sempat ditepis kiper PSM Makassar, Reza Arya Pratama.
Gol tersebut langsung membakar semangat pemain Madura United. Mereka terus mendominasi permainan dan memaksa lini belakang PSM Makassar bekerja keras sepanjang laga.
Memasuki babak kedua, Madura United semakin dekat dengan keselamatan. Junior Brandao kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 setelah menyambar bola hasil tandukan Pedro Monteiro di depan gawang.
Gol kedua itu membuat Stadion Gelora Bangkalan bergemuruh. Para suporter mulai percaya tim kesayangan mereka bakal selamat dari ancaman degradasi yang menghantui sepanjang musim.
