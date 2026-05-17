Andika Rachmansyah
Senin, 18 Mei 2026 | 04.11 WIB

Hasil Super League 2025/2026: Menang Dramatis atas PSM Makassar, Persib Bandung di Ambang Juara!

Duel panas Persib Bandung vs Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api jadi penentu takhta Super League 2025/2026. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung menang dramatis 2-1 atas PSM Makassar dalam laga pekan ke-33 Super League 2025/2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Ini menjadi kemenangan yang sangat penting bagi Persib Bandung, karena peluang juara mereka semakin terbuka lebar. Saat ini, mereka memimpin klasemen dengan raihan 78 poin, unggul dua angka atas Borneo FC.

Pasalnya, Borneo FC harus terpeleset saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5) malam WIB. Tim berjuluk Pesut Etam itu bermain imbang tanpa gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tampil menyerang sejak menit awal. PSM Makassar dan Persib Bandung kerap jual beli serangan, namun belum ada yang berujung gol hingga 15 menit jalannya pertandingan.

Skuad Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - cukup menguasai jalannya pertandingan. Hanya saja, serangan yang dilancarkan Thom Haye cs kerap putus di sepertiga akhir lapangan karena solidnya pertahanan tuan rumah.

Sampai akhirnya, Thom Haye menjadi aktor pemecah kebuntuan Persib Bandung pada menit ke-32. Tendangan kencang yang dilesakkan pemain berusia 31 tahun itu sukses membuat kiper PSM Makassar, Hilman Syah, mati kutu.

Berselang empat menit, Persib Bandung kembali mencatatkan peluang lewat tendangan jarak jauh Adam Alis yang masih terkena kaki Alosio Neto dan hanya berujung sepak pojok. Pangeran Biru cukup percaya diri melancarkan serangan setelah unggul satu gol.

Kendati demikian, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Persib Bandung untuk sementara unggul 1-0 atas PSM Makassar.

