Hasil Super League 2025/2026: Menang Dramatis atas PSM Makassar, Persib Bandung di Ambang Juara!

Duel panas Persib Bandung vs Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api jadi penentu takhta Super League 2025/2026. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung menang dramatis 2-1 atas PSM Makassar dalam laga pekan ke-33 Super League 2025/2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB.
Ini menjadi kemenangan yang sangat penting bagi Persib Bandung, karena peluang juara mereka semakin terbuka lebar. Saat ini, mereka memimpin klasemen dengan raihan 78 poin, unggul dua angka atas Borneo FC.
Pasalnya, Borneo FC harus terpeleset saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5) malam WIB. Tim berjuluk Pesut Etam itu bermain imbang tanpa gol.
Babak Pertama
Kedua kesebelasan langsung tampil menyerang sejak menit awal. PSM Makassar dan Persib Bandung kerap jual beli serangan, namun belum ada yang berujung gol hingga 15 menit jalannya pertandingan.
Baca Juga:Super League 2025/2026: Thom Haye Bawa Persib Bandung Ungguli PSM Makassar di Babak Pertama
Skuad Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - cukup menguasai jalannya pertandingan. Hanya saja, serangan yang dilancarkan Thom Haye cs kerap putus di sepertiga akhir lapangan karena solidnya pertahanan tuan rumah.
Sampai akhirnya, Thom Haye menjadi aktor pemecah kebuntuan Persib Bandung pada menit ke-32. Tendangan kencang yang dilesakkan pemain berusia 31 tahun itu sukses membuat kiper PSM Makassar, Hilman Syah, mati kutu.
Baca Juga:Beckham Putra dan Marc Klok Cadangan, Ini Daftar Susunan Pemain PSM Makassar vs Persib Bandung!
Berselang empat menit, Persib Bandung kembali mencatatkan peluang lewat tendangan jarak jauh Adam Alis yang masih terkena kaki Alosio Neto dan hanya berujung sepak pojok. Pangeran Biru cukup percaya diri melancarkan serangan setelah unggul satu gol.
Kendati demikian, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Persib Bandung untuk sementara unggul 1-0 atas PSM Makassar.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!