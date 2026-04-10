Persebaya Siap Tantang Persija di GBK, Bernardo Tavares Ingatkan Bahaya Kebangkitan Macan Kemayoran

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, saat memimpin latihan tim. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Laga pekan ke-27 Super League 2025/2026 akan menyajikan duel klasik penuh tensi antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (11/4) malam.
Duel dua tim besar ini diprediksi berjalan ketat. Selain faktor rivalitas, Persija juga tengah membawa ambisi besar untuk bangkit setelah hasil kurang maksimal di laga sebelumnya.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi Macan Kemayoran.
Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menilai kondisi tersebut justru membuat laga semakin menantang bagi timnya. Menurutnya, kekalahan yang dialami Persija bisa menjadi pemicu reaksi yang berbahaya.
“Tidak ada tim yang suka kalah. Saya yakin setelah hasil itu, mereka akan bereaksi,” ujar pelatih asal Portugal tersebut dikutip dari ileague.id.
Ia juga menyoroti karakter Persija sebagai tim dengan mental kuat, terutama saat bermain di kandang.
Dukungan suporter dinilai mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain tuan rumah untuk tampil lebih agresif.
“Mereka tim kuat dan sedang bersaing di papan atas. Bermain di kandang tentu jadi nilai plus untuk mereka,” tambahnya.
