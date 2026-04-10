Persija Kejar Puncak Klasemen, Persebaya Jadi Ujian Berat di GBK

JawaPos.com–Persija Jakarta kembali menghadapi laga krusial saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26. Pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/4) pukul 19.00 WIB.

Laga lawan Persebaya ini menjadi momen penting bagi Macan Kemayoran untuk menjaga peluang bersaing di papan atas super league. Saat ini, Persija menempati posisi ketiga klasemen sementara.

Persija terpaut lima poin dari Borneo FC di peringkat kedua dan sembilan poin dari Persib Bandung yang masih kokoh di puncak super league. Dengan kompetisi yang memasuki fase akhir, setiap poin menjadi sangat berharga termasuk saat lawan Persebaya.

Situasi tersebut membuat ambisi meraih kemenangan atas Persebaya tidak bisa ditawar. Selain bermain di kandang sendiri, Persija juga ingin menjaga konsistensi performa demi terus menekan tim-tim di atasnya.

Bek kiri Persija, Dony Tri Pamungkas, menegaskan bahwa timnya harus tetap fokus menghadapi setiap pertandingan yang tersisa. Dia menyebut kesiapan mental dan kerja keras menjadi kunci untuk melewati fase krusial ini.

”Kami semua harus siap untuk menatap pertandingan-pertandingan ke depan,” ujar Dony dikutip dari ileague.id.

Hal senada juga disampaikan Jordi Amat. Pemain naturalisasi tersebut menilai peluang Persija belum tertutup, mengingat masih ada delapan pertandingan tersisa hingga akhir musim.

Menurut dia, segala kemungkinan masih bisa terjadi selama tim mampu menjaga performa dan meraih hasil maksimal di setiap laga.