Sisa 7 Laga, Bonek Bersuara Ingin Riyan Ardiansyah Jadi Pemain Tetap di Persebaya Surabaya Musim Depan

JawaPos.com–Bonek sepertinya mulai menyukai performa pemain pinjaman Persebaya Surabaya Riyan Ardiansyah di super league. Mereka mendesak agar sang pemain dipermanenkan menjadi milik Persebaya di musim depan.

Suara Bonek tersebut diungkapkan di kolom komentar salah satu unggahan di kanal Instagram resmi Persebaya. Dalam unggahan tersebut, pihak klub memuji permainan dari Riyan Ardiansyah saat menghadapi Persita Tangerang.

Unggahan tersebut banyak mendapatkan komentar dari Bonek. Bahkan, beberapa di antaranya meminta agar Persebaya mempertahankannya sebagai pemain permanen.

”Permanenno apik pemain iki,” tulis komentar Bonek dari akun @mt**** yang menginginkan Riyan menjadi pemain tetap di Persebaya karena performa bagusnya.

”Ndang di permanenkan ya manajamen!” komentar tegas dari akun @in**** kepada manajemen Persebaya untuk mempertahankan Riyan Ardiansyah untuk musim depan.

Pemain 29 tahun tersebut juga tahu betul dengan pujian yang diberikan Bonek. Riyan hanya bisa mengucapkan terima kasih dan pujian tersebut bisa membuat motivasinya bertambah.

”Terima kasih untuk semua Bonek dan Bonita atas dukungan dan apresiasinya. Bagi saya itu menjadi motivasi tambahan untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik setiap kali dipercaya bermain,” kata Riyan yang dikutip laman resmi Persebaya, Jumat (10/4).

Saat ini, Riyan sedang fokus untuk laga menghadapi Persija Jakarta. Di laga bergengsi tersebut, dia ingin memberikan kontribusi maksimal untuk Green Force saat bermain di Gelora Bung Karno.