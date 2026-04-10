Gaya Nyentrik Ramon Tanque di Persib: Selebrasi Goku hingga Sepatu Beda Warna

Selebrasi penyerang Persib Bandung, Ramon Tanque. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Ramon Tanque menjadi salah satu sosok paling mencuri perhatian di skuad Persib Bandung musim ini. Bukan hanya karena kontribusinya di lini depan, tetapi juga gaya nyentrik yang ia tunjukkan baik di dalam maupun luar lapangan.
Pemain asal Brasil itu tampil berbeda dibandingkan pemain lain. Mulai dari gaya berpakaian yang eksentrik hingga aksinya saat merayakan gol, semuanya seolah punya ciri khas tersendiri.
Di Super League 2025/2026, Ramon sudah mencetak tujuh gol, dan semuanya dirayakan dengan selebrasi unik yang terinspirasi dari karakter anime.
Setiap kali mencetak gol, Ramon melakukan pose khas Dragon Ball Z. Ia menunjuk kening dengan tangan kanan dan menjulurkan tangan kiri ke depan, meniru gaya teleportasi milik Son Goku. Aksi ini pun dengan cepat menjadi sorotan publik dan disukai para suporter.
Ramon mengaku selebrasi tersebut bukan tanpa alasan. Ia memang penggemar berat anime sejak kecil, terutama karakter Goku yang menjadi favoritnya.
Baginya, selebrasi itu adalah bentuk ekspresi diri sekaligus penghormatan terhadap tokoh yang ia kagumi.
“Makna selebrasi saya karena saya sangat suka anime, dan saya suka karakter Goku dari Dragon Ball,” ujarnya singkat dikutip dari ileague.id.
Tak hanya selebrasi, hal unik lain yang ia tampilkan adalah penggunaan sepatu dengan warna berbeda antara kaki kanan dan kiri.
Gaya ini mengingatkan publik sepak bola Indonesia pada Rochi Putiray, yang juga dikenal dengan penampilan tak biasa di lapangan.
