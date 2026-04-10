Persib Bandung vs Bali United: Matricardi Comeback, Hodak Tak Khawatir Kehilangan Julio Cesar

JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan tampil tanpa bek andalannya, Julio Cesar, saat menjamu Bali United FC pada pekan ke-27 Super League 2025/26. Laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4), dan menjadi ujian kedalaman skuad Maung Bandung.

Julio Cesar harus menepi karena akumulasi kartu kuning. Bek asal Brasil tersebut sudah mengoleksi empat kartu kuning dari total 20 pertandingan musim ini.

Absennya Julio tentu menjadi kehilangan, namun pelatih Bojan Hodak tidak terlalu khawatir. Hodak memastikan bahwa lini belakang Persib tetap solid dengan kembalinya Patricio Matricardi.

Bek asal Argentina itu diprediksi akan berduet dengan Federico Barba untuk menjaga pertahanan dari gempuran Bali United.

“Julio tidak akan bermain, tapi Matricardi kembali. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Ini alasan kami punya tiga bek tengah yang bagus,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Menurutnya, situasi seperti ini sudah diantisipasi sejak awal musim. Rotasi pemain di posisi bek tengah menjadi hal penting mengingat risiko kartu, cedera, hingga jadwal padat yang harus dihadapi tim.

Selain Matricardi dan Barba, Hodak juga masih memiliki opsi tambahan di lini belakang. Dua pemain muda, Dion Markx dan Kakang Rudianto, siap menjadi pelapis yang bisa diandalkan kapan saja.

“Kami juga punya Dion dan Kakang. Mereka bisa menjadi bek tengah tambahan. Jadi secara kedalaman tim, kami cukup aman,” lanjutnya.