Kadek Arel Bersinar di Posisi Baru, Bali United Pede Tantang Persib di Bandung

JawaPos.com–Bali United meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi PSBS Biak dengan skor telak 6-1 pada Senin (6/4). Bukan hanya hasil akhir yang menjadi sorotan, melainkan juga penampilan berbeda dari salah satu pemain muda Kadek Arel Priyatna.

Pemain yang selama ini dikenal sebagai bek tengah itu mendapatkan peran baru dari pelatih Jonny Jansen. Arel dimainkan lebih ke depan sebagai gelandang bertahan, posisi yang menuntut kemampuan membaca permainan sekaligus menjaga keseimbangan tim.

Keputusan tersebut terbukti tepat. Arel tampil cukup impresif sepanjang pertandingan. Dia mampu menjalankan tugas sebagai pemutus serangan lawan sekaligus membantu transisi permainan Bali United dari bertahan ke menyerang.

Meski terlihat sebagai eksperimen baru, Arel mengaku tidak terlalu kesulitan menjalani peran tersebut. Dia menyebut posisi gelandang bertahan bukan hal asing baginya, terutama karena pengalaman bersama tim nasional kelompok usia.

”Kalau soal posisi sebagai gelandang, kebetulan saat di Timnas U-20 saya cukup sering bermain di posisi itu dan rasanya tidak terlalu banyak adaptasi,” ujar Arel dikutip dari ileague.id.

Penampilan solidnya turut membantu Bali United tampil dominan sejak awal hingga akhir laga. Kombinasi lini tengah yang lebih seimbang membuat Serdadu Tridatu leluasa mengontrol permainan dan menciptakan peluang.

Lebih dari sekadar kemenangan besar, hasil ini dinilai Arel sangat penting untuk membangun kepercayaan diri tim. Pasalnya, Bali United sudah ditunggu laga berat berikutnya menghadapi pemuncak klasemen, Persib Bandung.

”Kemenangan atas PSBS sangat penting untuk tim dari segi mindset dan mentalitas kami. Ini jadi modal kami untuk bertandang ke Bandung,” lanjut Arel.