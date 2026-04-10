Andre Rizal Hanafi
10 April 2026, 22.26 WIB

Bek Persib Frans Putros Bangga Antar Irak Cetak Sejarah ke Piala Dunia 2026

Pemain Persib Frans Putros. (Dok. Liga)

JawaPos.com–Pemain Persib Bandung Frans Putros menjadi bagian penting dalam perjalanan Timnas Irak yang sukses menembus Piala Dunia 2026. Kepastian tersebut diraih setelah Irak melewati laga play off antar konfederasi, termasuk kemenangan atas Bolivia pada awal April di Meksiko.

Keberhasilan ini terasa sangat emosional bagi Putros. Pasalnya, Irak akhirnya kembali tampil di panggung dunia setelah penantian panjang selama 40 tahun.

Terakhir kali mereka tampil di Piala Dunia adalah pada edisi 1986, yang juga berlangsung di Meksiko. ”Ya, tentu sangat bangga. Sudah 40 tahun kami tidak lolos. Ini momen besar bagi saya, tim, dan seluruh rakyat Irak,” ujar Putros.

Bek berusia 32 tahun itu mengaku perjalanan menuju Piala Dunia bukan hal mudah. Namun kerja keras tim serta dukungan dari berbagai pihak menjadi energi tambahan, termasuk dari suporter Persib yang dikenal dengan sebutan Bobotoh.

Putros menyebut dirinya menerima banyak pesan dukungan, baik sebelum maupun sesudah pertandingan penentuan. Hal tersebut membuat momen kelolosan ini terasa semakin spesial bagi dirinya secara pribadi.

”Saya sangat berterima kasih kepada Bobotoh. Dukungan mereka luar biasa dan membuat saya semakin termotivasi,” tambah Frans Putros dikutip dari ileague.id.

Di Piala Dunia 2026 nanti, Irak tergabung di Grup I bersama tim-tim kuat seperti Timnas Prancis, Timnas Norwegia, dan Timnas Senegal. Grup tersebut diprediksi akan menjadi tantangan besar bagi Irak.

Meski demikian, Putros tetap optimistis dan berharap bisa kembali mendapat kepercayaan dari pelatih Graham Arnold untuk tampil di ajang bergengsi tersebut.

Menurut dia, bermain di Piala Dunia adalah impian setiap pesepak bola. Tidak semua pemain memiliki kesempatan tersebut dalam kariernya, sehingga ia ingin memaksimalkan peluang yang ada.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
