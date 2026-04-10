Arema FC Cari Titik Balik, Marcos Santos Percaya Tim Bisa Bangkit

JawaPos.com–Arema FC akan menjalani laga penting pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 dengan menghadapi Persita Tangerang di Banten International Stadium, Jumat (10/4) malam. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi Singo Edan yang tengah berupaya keluar dari tren negatif.

Dalam lima laga terakhir sebelum lawan Persita Tangerang, Arema FC belum mampu meraih kemenangan. Rentetan hasil kurang maksimal tersebut membuat posisi tim tertahan di papan tengah klasemen super league, sekaligus menjauh dari target awal musim.

Meski situasi tidak ideal, pelatih Arema FC Marcos Santos memilih tetap tenang. Dia menegaskan bahwa timnya masih memiliki kualitas untuk bangkit dan memperbaiki performa lawan Persita di super league.

”Persiapan kami sangat bagus. Beberapa pemain yang absen di pertandingan terakhir juga sudah bisa kembali bermain,” ujar pelatih asal Brasil tersebut dikutip dari ileague.id.

Kembalinya sejumlah pemain diharapkan mampu memberi tambahan energi sekaligus variasi dalam permainan Arema FC. Konsistensi yang sempat hilang dalam beberapa laga terakhir menjadi fokus utama untuk diperbaiki.

Di sisi lain, Persita datang dengan kepercayaan diri tinggi. Bermain di kandang sendiri, Pendekar Cisadane dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan. Dukungan suporter dan pemahaman terhadap kondisi lapangan menjadi keunggulan tersendiri bagi tuan rumah.

Marcos Santos pun menyadari tantangan besar yang akan dihadapi timnya. Dia menilai Persita sedang berada dalam momentum positif dan memiliki pola permainan yang solid, terutama saat bermain di kandang.

”Kita tahu ini pertandingan yang sulit. Lawan sedang dalam momen yang bagus dan tahu cara bermain di kandang,” tambah Marcos santos.