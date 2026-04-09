Andre Rizal Hanafi
10 April 2026, 04.39 WIB

Persijap Siap Hadapi Bhayangkara FC Demi Selamatkan Zona Degradasi Liga 1

Persijap Jepara sedang melakukan latihan. (Istimewa)

JawaPos.com - Persijap Jepara terus berpacu dengan waktu untuk menjauh dari ancaman degradasi jelang pekan ke-27 BRI Super League 2025/26. 

Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu akan menghadapi ujian berat saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (11/4) malam.

Laga ini menjadi sangat penting bagi Persijap yang saat ini masih berkutat di papan bawah klasemen. Tim asuhan Mario Lemos mengoleksi 22 poin dan berada di peringkat ke-14, hanya terpaut tipis dari zona merah. 

Dengan selisih poin yang sangat rapat, satu hasil pertandingan saja bisa langsung mengubah posisi mereka secara signifikan.

Persaingan di papan bawah memang semakin ketat. Persijap hanya berjarak satu poin dari Persis Solo di posisi ke-15. 

Sementara itu, Madura United FC dan Semen Padang FC yang berada di posisi ke-16 dan ke-17 sama-sama mengoleksi 20 poin. 

Bahkan, PSBS Biak yang berada di dasar klasemen dengan 18 poin pun masih berpeluang keluar dari zona degradasi.

Di sisi lain, jarak dengan PSM Makassar di peringkat ke-13 juga tidak terlalu jauh. Tim asal Sulawesi Selatan itu sudah mengumpulkan 25 poin, hanya unggul tiga angka dari Persijap. Kondisi ini membuat setiap pertandingan sisa musim terasa seperti final bagi Laskar Kalinyamat.

Meski berada dalam tekanan, Persijap datang dengan modal yang cukup positif. Dalam lima laga terakhir, mereka belum terkalahkan dengan catatan satu kemenangan dan empat hasil imbang. 

Konsistensi ini menjadi sinyal bahwa tim mulai menemukan ritme permainan yang lebih stabil. Namun, tantangan yang dihadapi kali ini tidaklah ringan. 

