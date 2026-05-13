Dicky Kurniawan Bongkar Rahasia Persijap Jepara Lolos dari Zona Degradasi Musim Ini

JawaPos.com - Persijap Jepara akhirnya bisa menikmati kelegaan setelah memastikan diri bertahan di BRI Super League 2025/26. Kepastian itu didapat usai Laskar Kalinyamat meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persita Tangerang di Banten International Stadium, Minggu (10/5).

Tambahan tiga poin membuat Persijap kini mengoleksi 34 poin dan menempati peringkat ke-13 klasemen sementara.

Dengan hanya dua pertandingan tersisa musim ini, raihan poin tersebut sudah cukup untuk menghindarkan mereka dari ancaman degradasi.

Persijap unggul atas Persis Solo yang saat ini berada di posisi ke-16 atau batas zona merah. Persis memang masih memiliki peluang menyamai jumlah poin Persijap apabila mampu menyapu bersih dua laga terakhir. Namun, Persijap tetap unggul dalam rekor head to head sehingga dipastikan aman.

Keberhasilan ini terasa sangat berarti bagi Persijap. Sepanjang musim, mereka harus menghadapi perjuangan yang tidak mudah untuk keluar dari tekanan papan bawah.

Konsistensi performa dan mental pemain akhirnya menjadi pembeda di momen penting jelang akhir kompetisi.

Salah satu pemain yang tampil menonjol dalam laga kontra Persita adalah Dicky Kurniawan. Penampilannya membuat ia terpilih sebagai Player of The Match setelah mencetak gol pembuka sekaligus tampil agresif sepanjang pertandingan.

Dicky mengaku bersyukur karena timnya akhirnya berhasil melewati masa sulit dan memastikan tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.