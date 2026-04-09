Buruknya Rekor Persebaya Surabaya, Menang Sekali dari Tujuh Laga Kontra Persija Jakarta!

JawaPos.com - Persija Jakarta merupakan salah satu momok bagi Persebaya Surabaya musim ini. Tim berjuluk Macan Kemayoran ini punya rekor bagus menjelang pertemuan kedua tim di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu (11/4) mendatang.

Misalnya saat pertemuan pertama di kandang Persebaya, Persija sukses mengalahkan tuan rumah dengan skor mentereng 1-3. Lalu, dalam tujuh pertandingan terakhir, Green Force hanya menang sekali! Sisanya adalah tiga kali kalah dan tiga kali imbang.

Mengutip dari Fotmob, satu-satunya kemenangan Persebaya diraih pada 2024, yaitu dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo. Sedangkan saat bermain di kandang Macan Kemayoran, Green Force melaluinya tanpa kemenangan.

Terakhir kali Persebaya menang di Gelora Bung Karno pada 2021, dimana kala itu mereka menang 0-1. Itu berarti sudah sekitar lima tahun Green Force belum meraih kemenangan lagi di Jakarta.

Tak heran jika pelatih Persebaya, Bernardo Tavares merasa laga ini merupakan pertandingan yang berat dan sengit, meskipun Persija dipastikan kehilangan dua bek andalannya, yaitu Jordi Amat dan Thales Lira akibat akumulasi kartu.

“Saya tidak melihat itu sebagai keuntungan bagi kami. Jordi dan Thales memang pemain bagus, tetapi Persija masih memiliki banyak pemain berkualitas yang siap menggantikan mereka,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Persebaya.

Tavares juga menegaskan bahwa ia sangat fokus dengan kondisi internal timnya agar bisa memaksimalkan persiapan menjelang pertandingan klasik ini, terutama kondisi fisik dan kebugaran penggawanya.

“Saat ini fokus kami adalah melihat pemain mana saja yang tersedia. Kami berharap memiliki lebih banyak pilihan pemain untuk pertandingan ini,” tuturnya.