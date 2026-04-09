Persebaya Surabaya Merasa Nggak Diuntungkan Meski Persija Jakarta Kehilangan Dua Pilar Lini Belakangnya

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares lebih fokus mempersiapkan skuadnya saat menghadapi Persija meski tim asal ibukota negara itu kehilangan dua pemainnya. (Istimewa)
JawaPos.com - Misi Persija Jakarta untuk memperpendek jarak dengan Borneo FC dan Persib Bandung dalam perburuan gelar juara Super League akan diuji habis-habisan saat menjamu Persebaya Surabaya, Sabtu (11/4) mendatang.
Namun, jalan terjal sudah menghantui skuad asuhan Mauricio Souza itu. Selain modal yang kurang baik saat kalah dari Bhayangkara Presisi pekan lalu, Persija juga dipastikan kehilangan dua pilar utama di lini belakang, yaitu Jordi Amat dan Thales Lira.
Jordi Amat harus menepi karena ia menjalani hukuman larangan bertanding akibat kartu merah yang ia peroleh saat kalah dari Bhayangkara Presisi. Sedangkan Lira tidak bisa merumput karena menjalani akumulasi kartu kuning.
Sekilas tampaknya kondisi Persija itu akan menguntungkan Persebaya. Namun, bagi pelatih Bernardo Tavares, ia merasa tetap tidak diuntungkan, karena Macan Kemayoran punya kedalaman skuad yang mumpuni.
“Saya tidak melihat itu sebagai keuntungan bagi kami. Jordi dan Thales memang pemain bagus, tetapi Persija masih memiliki banyak pemain berkualitas yang siap menggantikan mereka,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Persebaya.
Sebagai informasi, selain Jordi Amat dan Thales Lira, Persija masih punya bek-bek tangguh seperti sang kapten Rizky Ridho, Shayne Pattynama, dan juga bek asal Brasil, Paulo Ricardo.
Maka dari itu, daripada terbuai dengan Persija yang kehilangan dua bek andalannya, Tavares lebih memilih fokus pada kondisi kesiapan para pemainnya, baik secara fisik maupun mental.
“Saat ini fokus kami adalah melihat pemain mana saja yang tersedia. Kami berharap memiliki lebih banyak pilihan pemain untuk pertandingan ini,” pungkasnya.
Hal yangg sama juga diutarakan oleh rekrutan baru yang didatangkan dari Malut United, yaitu Riyan Ardiansyah. Seperti komando dari Bernardo tavares, ia dan seluruh rekan-rekan setim sudah memfokuskan diri pada laga menghadapi Macan Kemayoran.
