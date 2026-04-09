Serupa Tapi Tak Sama: Kiper Persib Bandung Baru Kemasukan 11 Gol, Kiper Persebaya Surabaya Malah Ada di Urutan 11 Rekor Kebobolan

JawaPos.com — Dominasi kiper Persib Bandung Teja Paku Alam di Super League 2025/2026 belum tergoyahkan hingga pekan ke-24. Penjaga gawang andalan Maung Bandung itu makin menegaskan statusnya sebagai yang terbaik di bawah mistar.

Catatan kebobolan yang hanya menyentuh angka 11 gol menjadi bukti nyata konsistensinya sepanjang musim.

Angka tersebut bahkan menjadikannya sebagai kiper dengan rasio kebobolan paling rendah dibandingkan seluruh rival di liga.

Tak hanya soal kebobolan, jumlah clean sheet yang dibukukan juga sangat impresif sepanjang kompetisi berjalan. Total 16 laga tanpa kebobolan membuat performa Teja Paku Alam terlihat begitu dominan dan sulit disaingi.

Kokohnya lini pertahanan Persib Bandung memang tak bisa dilepaskan dari kontribusi besar sang kiper utama. Ketangguhan ini menjadi salah satu faktor utama tim tetap bertengger di papan atas klasemen.

Di bawah Teja Paku Alam, ada nama Carlos Eduardo yang juga tampil cukup solid bersama Persija Jakarta. Ia mencatatkan 13 kebobolan dari 17 pertandingan, meski sempat kehilangan posisi utama di beberapa laga.

Selain itu, Alan dari Malut United juga menunjukkan performa cukup stabil. Ia kebobolan 15 gol dari 14 pertandingan, namun rotasi pemain membuat jumlah penampilannya lebih sedikit.

Menariknya, perbandingan jumlah pertandingan menjadi faktor penting dalam menilai performa para kiper tersebut. Teja Paku Alam tetap unggul karena konsisten tampil sebagai pilihan utama tanpa tergantikan.