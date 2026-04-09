09 April 2026, 14.40 WIB

Promotor Clash of Legends Curhat Soal Alotnya Bujuk Patrick Kluivert Datang ke Indonesia

Patrick Kluivert. (Dok. Instagram Timnas Indonesia) - Image

Patrick Kluivert. (Dok. Instagram Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Promotor pertandingan Clash of Legends, Senyawa Entertainment, mengaku perlu bekerja keras untuk mendatangkan Patrick Kluivert sebagai bagian dari tim berisi para legenda Barcelona yang akan bermain melawan DRX World Legends pada 18 April mendatang.

Sebagian penggemar sepak bola Indonesia diketahui masih menyimpan amarah terhadap Kluivert yang gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hal inilah yang menjadi kendala utama dalam memboyong Kluivert kembali ke Tanah Air.

“Cukup sulit memang awalnya untuk meyakinkan Coach Patrick untuk tampil kembali. Akhirnya kami sempat ketemu dan saya mencoba meyakinkan dia, dan akhirnya dia setuju untuk datang ke sini,” kata CEO Senyawa Entertainment, Reza Subekti, pada jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu.

Menurut Reza, kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bukan semata kesalahan Kluivert. Sebab dalam peringkat FIFA pun, Indonesia berada di bawah dua lawannya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Arab Saudi dan Iran.

Meski memahami kegusaran sebagian penggemar sepak bola Indonesia, Reza berani menjamin keamanan Kluivert.

“Jadi saya bilang ke Patrick, datang, saya jamin keamanan Patrick Kluivert di Indonesia. Saya juga mengajak semua warga negara Indonesia, kita bangsa beradab, jangan ada tindakan mencela dan merugikan Indonesia di mata dunia,” pungkas Reza.

Kluivert akan datang ke Indonesia sebagai bagian dari tim legenda Barcelona, yang juga dihuni pemain-pemain legendaris lain seperti Philip Cocu, Vitor Baia, dan Javier Saviola.

Mereka akan menghadapi DRX World Legends yang diperkuat sosok-sosok legendaris seperti Alessandro del Piero, Fabio Cannavaro, dan Franck Ribery di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah hanya menempati posisi juru kunci pada putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan nol poin dari dua pertandingan.

Artikel Terkait
Promotor Class of Legenda Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Kluivert Kembali ke Indonesia, Begini Alasannya - Image
Sepak Bola Indonesia

Promotor Class of Legenda Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Kluivert Kembali ke Indonesia, Begini Alasannya

09 April 2026, 17.21 WIB

Kevin Diks Blak-blakan! Dibandingkan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, Ini Kelebihan John Herdman Tangani Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Kevin Diks Blak-blakan! Dibandingkan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, Ini Kelebihan John Herdman Tangani Timnas Indonesia

30 Maret 2026, 23.17 WIB

Formasi Tiga Bek Jadi Favorit John Herdman di Toronto FC, Tanda-Tanda Timnas Indonesia Kembali Tiga Bek? - Image
Sepak Bola Indonesia

Formasi Tiga Bek Jadi Favorit John Herdman di Toronto FC, Tanda-Tanda Timnas Indonesia Kembali Tiga Bek?

28 Maret 2026, 00.12 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

