Kluivert Kembali, Ronaldo Bernostalgia! Clash of Legends Jakarta 2026 Siap Bakar Atmosfer GBK

JawaPos.com — Kembalinya Patrick Kluivert ke Indonesia langsung mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Kehadirannya dalam Clash of Legends Jakarta 2026 menjadi magnet nostalgia yang menghadirkan kembali aura kejayaan legenda dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Ajang prestisius ini akan mempertemukan Barcelona Legends melawan DRX World Legends pada Sabtu malam (18/4/2026).

Laga tersebut diprediksi menyedot ribuan penonton yang rindu menyaksikan aksi para ikon sepak bola dunia secara langsung.

Antusiasme para bintang sudah terasa sejak konferensi pers yang digelar di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (17/4/2026).

Dalam momen itu hadir nama-nama besar seperti Ronaldo Nazário dan Patrick Kluivert yang disambut hangat oleh media dan penggemar.

Kluivert tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap atmosfer Stadion Gelora Bung Karno yang menurutnya sangat istimewa.

Ia bahkan mengaku memiliki kenangan kuat saat pernah merasakan langsung dukungan luar biasa dari suporter Indonesia.

“Gelora Bung Karno adalah tempat istimewa. Senang rasanya bisa kembali ke sini. Saya ingat betul ketika masih melatih di sini, para fans benar-benar luar biasa dalam mendukung. Mereka selalu ada di belakang tim dan membuat hal yang mustahil, menjadi mungkin,” ucap mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut.