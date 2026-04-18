Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

Para legenda dunia siap tampil di Clash of Legends Jakarta 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Clash of Legends Jakarta 2026)
JawaPos.com — Clash of Legends Jakarta 2026 menjadi magnet besar bagi pecinta sepak bola Tanah Air yang ingin menyaksikan aksi para legenda dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertanyaan yang paling sering muncul, apakah laga ini akan tayang di televisi atau hanya bisa dinikmati langsung di stadion.
Laga bertajuk Barcelona Legends vs World Legends ini dijadwalkan berlangsung Sabtu, 18 April 2026 malam di SUGBK, Jakarta.
Atmosfer nostalgia dipastikan terasa kuat dengan hadirnya deretan nama besar yang pernah menghiasi panggung sepak bola dunia.
Ajang ini merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-500. Semula dirancang sebagai duel El Clasico Legends, namun perubahan situasi global membuat format pertandingan mengalami penyesuaian.
Barcelona Legends tetap menjadi daya tarik utama dengan sejumlah pemain legendaris yang tak asing bagi publik.
Nama-nama seperti Rivaldo, Javier Saviola, hingga Christian Tello siap menghibur para penonton yang hadir langsung di stadion.
Di kubu lawan, World Legends hadir dengan komposisi yang tak kalah mentereng. Alessandro Del Piero, Franck Ribery, John Arne Riise, dan David Silva menjadi deretan bintang yang siap memberikan tontonan berkualitas tinggi.
Menariknya, pertandingan ini juga menghadirkan sentuhan lokal melalui kehadiran beberapa legenda sepak bola Indonesia.
Irfan Bachdim, Ismed Sofyan, hingga Greg Nwokolo akan turut meramaikan laga yang sarat nostalgia tersebut.
