Banjir Dukungan untuk Calonego, Gelandang Persija Tegaskan Komitmennya

Fabio Calonego mencetak gol untuk Persija Jakarta. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com–Performa Persija Jakarta dalam beberapa pekan terakhir super league tak lepas dari kontribusi penting gelandang andalannya, Fabio Calonego. Pemain berusia 28 tahun itu kembali menunjukkan kualitasnya, khususnya lewat kemampuan mencetak gol dari luar kotak penalti.
Dalam empat pertandingan terakhir, Fabio Calonego tampil impresif dengan mencatatkan tiga gol spektakuler pada laga lanjutan super league. Seluruh golnya untuk Persija tersebut lahir dari situasi berbeda, namun memiliki satu kesamaan yakni akurasi dan keberanian dalam melepaskan tembakan jarak jauh.
Gol pertama tercipta saat Persija menghadapi Malut United FC, disusul kontribusinya saat melawan Borneo FC Samarinda. Keduanya lahir dari open play melalui sepakan keras yang sulit diantisipasi kiper lawan.
Sementara satu gol lainnya datang lewat skema bola mati ketika Persija menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC, melalui eksekusi tendangan bebas yang tenang dan terukur. Fabio pun tak menampik bahwa kemampuan tersebut merupakan hasil dari latihan yang terus ia asah.
Baginya, kesempatan untuk mencetak gol dari luar kotak penalti harus dimanfaatkan dengan maksimal ketika peluang terbuka.
”Saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas semua dukungan sejak saya tiba. Ketika saya pertama kali mengatakan bahwa saya akan membela Persija seperti keluarga saya, saya benar-benar bersungguh-sungguh,” ujar Fabio dikutip dari ileague.id.
Meski sedang dalam performa terbaiknya, Fabio tetap menempatkan kepentingan tim di atas segalanya. Dia menegaskan bahwa kontribusinya bukan semata soal mencetak gol, melainkan membantu tim meraih hasil maksimal di setiap pertandingan.
”Saya akan menukar gol-gol itu dengan kemenangan,” tambah Fabio Calonego.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran jelas mengenai karakter Fabio sebagai pemain tim. Di tengah sorotan atas performa individu, dia tetap fokus pada target utama Persija, yakni meraih poin penuh di setiap laga.
