Tak Untungkan Persebaya Surabaya! Bernardo Tavares Soroti Absennya Jordi Amat dan Thales Lira Bela Persija Jakarta

JawaPos.com–Persebaya Surabaya dihadapkan pada situasi yang tampak menguntungkan jelang duel panas melawan Persija Jakarta. Namun, pelatih Bernardo Tavares justru melihat kondisi ini dari sudut pandang berbeda yang penuh kewaspadaan.

Laga pekan ke-27 Super League 2025/2026 akan mempertemukan dua tim besar Indonesia. Persija Jakarta dijadwalkan menjamu Persebaya Surabaya di Jakarta International Stadium, Sabtu (11/4).

Jelang pertandingan tersebut, Persija Jakarta dipastikan kehilangan dua pilar penting di lini belakang. Jordi Amat dan Thales Lira harus absen karena hukuman kartu yang mereka terima di laga sebelumnya.

Jordi Amat dipastikan menepi setelah menerima kartu merah saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC. Bek naturalisasi itu mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-48 yang membuatnya harus keluar lapangan lebih cepat.

Sementara itu, Thales Lira juga tak bisa memperkuat tim karena akumulasi kartu kuning. Dia menerima kartu kuning pada menit ke-56 yang membuat total koleksinya mencapai empat kartu musim ini.

Absennya dua bek ini jelas menjadi pukulan bagi Persija Jakarta. Apalagi, keduanya merupakan pemain yang memiliki kontribusi signifikan sepanjang musim.

Thales Lira tercatat telah tampil dalam 20 pertandingan dengan total 1.347 menit bermain. Konsistensinya membuat lini belakang Persija Jakarta cukup solid dalam banyak pertandingan.

Di sisi lain, Jordi Amat bahkan memiliki kontribusi lebih besar. Dia sudah bermain dalam 23 pertandingan dengan catatan tiga gol serta total 1.966 menit bermain.