Tak Mau Hitung Peluang Juara, Julio Cesar Ajak Persib Fokus Hadapi Bali United

Bek Persib Bandung, Julio Cesar (kiri), siap habis-habisan mengawal pertahanan timnya. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Bek andalan Persib Bandung, Julio Cesar, memilih untuk tidak terburu-buru membicarakan peluang juara timnya di sisa musim Super League 2025/2026.
Dengan delapan pertandingan tersisa, pemain asal Brasil itu justru menekankan pentingnya fokus pada setiap laga secara bertahap.
Persib baru saja meraih kemenangan penting 2-0 atas Semen Padang FC. Hasil tersebut menjadi modal berharga sebelum menghadapi laga berikutnya melawan Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu, 12 April 2026.
Julio Cesar, yang akrab disapa JC, menyebut seluruh pertandingan sisa layaknya final. Namun, ia menegaskan tim tidak boleh kehilangan fokus dengan memikirkan semuanya sekaligus.
“Kami memiliki delapan pertandingan final, tapi sekarang fokus dulu ke yang terdekat. Kami harus melangkah step by step,” ujar JC dikutip dari ileague.id.
Menurutnya, menghadapi Bali United adalah prioritas utama yang harus dituntaskan dengan hasil maksimal.
Ia meminta seluruh pemain mengesampingkan tekanan dari jadwal panjang dan hanya berkonsentrasi pada pertandingan akhir pekan ini.
“Jangan melihat ke sisa pertandingan. Hari Minggu nanti benar-benar seperti final. Kami harus ambil tiga poin,” tegasnya.
Di sisi lain, JC juga menyoroti performa solid lini belakang Persib yang dinilai semakin padu. Ia menyebut kedisiplinan taktik menjadi kunci utama yang membuat pertahanan tim sulit ditembus lawan dalam beberapa pertandingan terakhir.
