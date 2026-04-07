Andre Rizal Hanafi
08 April 2026, 03.32 WIB

Persib Bandung Serius Kelola Sampah GBLA, Bobotoh Diajak Jaga Stadion

Persib Zero Waste. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pengalaman pertandingan yang tidak hanya meriah, tetapi juga ramah lingkungan.

Upaya ini terlihat dari pengelolaan sampah yang dilakukan secara konsisten di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dalam setiap laga kandang.

Langkah tersebut semakin diperkuat saat Persib Bandung menghadapi Ratchaburi FC, dan terus berlanjut dalam pertandingan berikutnya, termasuk saat melawan Persik Kediri dan Madura United.

Dalam pelaksanaannya, klub bekerja sama dengan Jubelo sebagai mitra resmi pengelolaan sampah stadion.

Melalui kolaborasi ini, seluruh proses pengelolaan dilakukan dengan pendekatan zero waste to landfill. Artinya, tidak ada sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Semua limbah diproses secara bertanggung jawab agar memiliki nilai guna kembali.
Data terbaru menunjukkan hasil yang cukup signifikan.

Pada laga Persib Bandung kontra Madura United, 26 Februari 2026, sebanyak 2.904 kilogram sampah berhasil dikelola.

Rinciannya meliputi 1.205 kilogram sampah organik, 852 kilogram anorganik, dan 847 kilogram residu.

Sementara itu, saat menghadapi Persik Kediri pada 9 Maret 2026, jumlah sampah yang diproses mencapai 3.278 kilogram.

Artikel Terkait
Kisah Heroik Marc Klok, Tetap Main dan Bawa Persib Menang di Kandang Semen Padang - Image
Sepak Bola Indonesia

Kisah Heroik Marc Klok, Tetap Main dan Bawa Persib Menang di Kandang Semen Padang

08 April 2026, 00.11 WIB

Operasi Darurat dan Antibiotik Keras, hingga Main 90 Menit di Lapangan! Kisah Gila Marc Klok yang Bikin Persib Bandung Tetap di Puncak - Image
Sepak Bola Indonesia

Operasi Darurat dan Antibiotik Keras, hingga Main 90 Menit di Lapangan! Kisah Gila Marc Klok yang Bikin Persib Bandung Tetap di Puncak

07 April 2026, 23.27 WIB

Teja Paku Alam Raja Clean Sheet! Pecahkan Rekor Legendaris Andritany, Sinyal Kuat Persib Bandung Hattrick Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Teja Paku Alam Raja Clean Sheet! Pecahkan Rekor Legendaris Andritany, Sinyal Kuat Persib Bandung Hattrick Juara

07 April 2026, 19.43 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

