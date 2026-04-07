Moch. Rizky Pratama Putra
07 April 2026, 19.43 WIB

Teja Paku Alam Raja Clean Sheet! Pecahkan Rekor Legendaris Andritany, Sinyal Kuat Persib Bandung Hattrick Juara

Teja Paku Alam tampil konsisten sebagai tembok kokoh Persib Bandung sepanjang musim 20252026. (Persib)

JawaPos.com–Tangis haru tak terbendung dari Teja Paku Alam setelah namanya resmi tercatat sebagai pemegang rekor clean sheet terbanyak sejak era Super League bergulir pada 2017. Momen emosional itu hadir usai kemenangan Persib Bandung 2-0 atas Semen Padang FC pada pekan ke-26 Super League 2025/2026, Minggu (5/4).

Dalam laga yang digelar di Stadion H Agus Salim tersebut, Teja mencatatkan clean sheet ke-16 musim ini. Catatan itu sekaligus mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang Andritany Ardhiyasa dengan 15 clean sheet pada musim 2022/2023.

Prestasi ini terasa spesial karena diraih dengan konsistensi luar biasa sepanjang musim. Dari 24 pertandingan yang dijalani, Teja mencatat total 2.160 menit bermain dengan kontribusi 53 penyelamatan penting di bawah mistar.

Namun, Teja menegaskan pencapaian tersebut bukan hasil kerja individu semata. Dia menyoroti soliditas tim sebagai faktor utama di balik keberhasilan mempertahankan gawang tetap perawan dalam banyak laga.

”Ini bukan karena saya sendiri, mungkin dari teman-teman juga kerja keras dan komunikasi bagus di lapangan. Sebenarnya ini karena kekompakan kita dalam pertandingan, itu bikin saya bisa dapat clean sheet terus,” ungkap Teja.

Pernyataan itu menggambarkan eratnya chemistry di skuad Maung Bandung musim ini. Lini belakang yang disiplin dan koordinasi yang matang menjadi fondasi kuat bagi Persib Bandung dalam perburuan gelar.

Menariknya, bagi Teja, rekor tersebut bukanlah tujuan utama. Dia justru menganggap clean sheet sebagai bonus dari performa tim yang solid, bukan target yang harus dikejar secara personal.

Fokus utama tetap pada kemenangan demi kemenangan yang menjaga posisi Persib Bandung di puncak klasemen. Ambisi besar pun mulai digaungkan: meraih hattrick juara di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

”Intinya sekarang kita bisa meraih tiga poin dulu, kalau clean sheet dapat lagi Alhamdulillah berarti bonus buat saya. Terpenting kita bisa menjaga peringkat kita bisa ada di posisi satu,” tekad Teja.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
