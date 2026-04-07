6 Kali Menangi Duel! Curhat Bruno Paraiba Rasakan Magis Kandang Persebaya Surabaya, Kini Bidik Tumbangkan Persija Jakarta

Bruno Paraiba saat menjalani debut kandang bersama Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com—Ada momen emosional yang tak terlupakan saat Persebaya Surabaya menaklukkan Persita Tangerang pada pekan ke-26 Super League 2025/2026. Di balik kemenangan tipis itu, Bruno Paraiba akhirnya merasakan atmosfer magis Stadion Gelora Bung Tomo yang selama ini hanya dia dengar dari cerita.
Bermain di kandang sendiri selalu punya arti berbeda bagi setiap pemain Persebaya Surabaya. Apalagi ketika ribuan Bonek dan Bonita memadati tribun, menciptakan energi luar biasa yang langsung dirasakan pemain asal Brasil tersebut.
Persebaya Surabaya sukses mengamankan tiga poin penting lewat kemenangan 1-0. Gol tunggal dalam pertandingan itu dicetak Francisco Rivera yang memastikan Green Force tetap menjaga tren positif.
Baca Juga:Ipswich Town Menang Comeback Lawan Birmingham, Elkan Baggott 3 Laga Beruntun Duduk di Bangku Cadangan
Namun sorotan tak hanya tertuju pada pencetak gol. Bruno Paraiba justru menjadi cerita menarik karena akhirnya menjalani debut kandang yang penuh emosi dan kesan mendalam.
”Debut di Stadion Gelora Bung Tomo menjadi momen yang sangat spesial bagi saya. Atmosfernya luar biasa,” ujar Bruno Paraiba.
Pernyataan itu menggambarkan betapa kuatnya aura stadion yang menjadi markas Persebaya Surabaya tersebut. Bruno masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-69 menggantikan Mihailo Perovic. Meski hanya bermain sekitar 21 menit, dia langsung menunjukkan karakter permainan yang kuat dan berbeda.
Dari catatan statistik, kontribusinya cukup terasa meski belum mencetak gol. Dia mencatat satu tembakan, dua dribel sukses dengan akurasi 100 persen, serta beberapa sentuhan penting dalam fase serangan.
Yang paling mencolok adalah duel udara yang dia jalani. Dari enam duel udara, Bruno Paraiba mampu memenangkan empat di antaranya, menegaskan perannya sebagai target man yang diandalkan di kotak penalti.
Tak hanya itu, dia juga terlibat dalam lima duel darat meski hanya dua yang berhasil dimenangkan. Intensitas permainan fisiknya langsung terlihat dan memberi dimensi berbeda bagi lini depan Persebaya Surabaya.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven