Ardha Ihsan Asy'Ari
06 April 2026, 18.17 WIB

Pertahanan Kokoh Persebaya Surabaya Berbuah Clean Sheet! Risto Mitrevski Jadi Pemain Terbaik saat Hadapi Persita Tangerang

Aksi Risto Mitrevsky saat menghadapi Persita Tangerang Sabu (4/4). (Persebaya.id) - Image

Aksi Risto Mitrevsky saat menghadapi Persita Tangerang Sabu (4/4). (Persebaya.id)

JawaPos.com–Persebaya Surabaya menepati janji untuk berbenah saat menjamu Persita Tangerang Sabtu (4/4). Bermodalkan kekalahan telak 5-1 dari Borneo FC, Green Force memperbaiki performa dan sukses meraih kemenangan 1-0.

Skor 1-0 memang cukup layak diraih Persebaya. Pasalnya, jelang laga digelar, Persita menempati dua peringkat di atas Green Force, dan pada pekan sebelumnya melumat Madura United dengan skor telak 4-1.

Bek tengah Persebaya Risto Mitrevski juga mengakui bahwaa laga menghadapi Pendekar Cisadane memang sulit. Sehingga untuk mengalahkannya, para pemain tuan rumah benar-benar disiplin sejak awal laga.

”Kami tahu sejak awal bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena Persita adalah tim yang sangat baik. Karena itu kami mencoba mengendalikan jalannya permainan sejak awal dan bermain dengan disiplin,” ujar Risto seperti dikutip dari akun Instagram Liga 1 Match.

Meski sulit, Persebaya bisa keluar dari tekanan dan bisa mengontrol jalannya pertandingan. Mereka juga mampu menciptakan sejumlah peluang meski gol dari Rivera baru hadir di babak kedua.

”Kami mampu menciptakan lebih banyak peluang. Pada babak pertama kami bisa mengontrol permainan dengan cukup baik. Di babak kedua kami mencoba bermain lebih menyerang untuk menambah gol. Tetapi yang paling penting bagi kami menang, apalagi setelah kekalahan menyakitkan di pekan sebelumnya,” tutur Risto Mitrevski.

Secara statistik, Green Force memang menciptakan lebih banyak peluang daripada Pendekar Cisadane. Mereka mencatatkan tiga tendangan mengarah ke gawang, sedangkan tim tamu hanya membuat satu shoot on goal, meski sama-sama membuat total tujuh tendangan.

Pemain asal Makedonia Utara ini juga memuji kinerja keseluruhan pemain karena Persebaya tidak akan menang jika permainan dan kekompakan tim tidak berjalan secara semestinya.

”Kunci kemenangan ini adalah kerja tim dan sikap semua pemain. Bukan hanya mereka yang bermain sejak awal, tetapi juga pemain yang masuk dari bangku cadangan,” jelas Risto Mitrevski.

