Andre Rizal Hanafi
06 April 2026, 20.10 WIB

Jadwal Persik Kediri vs Persijap Jepara, Berikut Waktu Kick-off dan Link Live Streaming

Pemain Persik Kediri Ezra Walian. (Dok. Persik Kediri)

JawaPos.com - Pertandingan antara Persik Kediri melawan Persijap Jepara akan menjadi salah satu laga menarik di pekan ke-26 Super League 2025/2026. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Senin (6/4) pukul 15.30 WIB.

Laga ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim masih berjuang menjauh dari papan bawah klasemen.

Persik saat ini berada di posisi ke-12, sementara Persijap menguntit tepat di bawahnya dengan selisih poin yang tipis. Situasi ini membuat pertandingan menjadi krusial bagi kedua tim untuk mengamankan posisi.

Sebagai tuan rumah, Persik Kediri memiliki keuntungan bermain di depan pendukung sendiri.

Selain itu, kondisi skuad Macan Putih juga sedang membaik setelah beberapa pemain penting kembali dari cedera.

Kehadiran pemain-pemain seperti Telmo Castanheira, Rendy Sanjaya, dan Rezaldi Hehanusa memberikan tambahan kekuatan di berbagai lini.

Pelatih Persik dipastikan memiliki lebih banyak opsi dalam meramu strategi. Dengan komposisi tim yang lebih lengkap, Persik berpeluang tampil lebih agresif sejak awal laga.

Target meraih tiga poin di kandang tentu menjadi prioritas utama demi mendongkrak posisi di klasemen.

Di sisi lain, Persijap Jepara datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu mampu mencatat hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Artikel Terkait
Prediksi Persik Kediri vs Persijap Jepara: Duel Sengit di Brawijaya, Potensi Hujan Gol - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Persik Kediri vs Persijap Jepara: Duel Sengit di Brawijaya, Potensi Hujan Gol

06 April 2026, 19.24 WIB

Persik Kediri Butuh Kemenangan, Jose Enrique Siap Jadi Pembeda - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Butuh Kemenangan, Jose Enrique Siap Jadi Pembeda

06 April 2026, 19.18 WIB

Marcos Reina Ingatkan Ancaman Persijap Jepara, Persik Kediri Targetkan Tiga Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Marcos Reina Ingatkan Ancaman Persijap Jepara, Persik Kediri Targetkan Tiga Poin

06 April 2026, 18.56 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

