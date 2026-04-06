Jadwal Persik Kediri vs Persijap Jepara, Berikut Waktu Kick-off dan Link Live Streaming

Pemain Persik Kediri Ezra Walian. (Dok. Persik Kediri)
JawaPos.com - Pertandingan antara Persik Kediri melawan Persijap Jepara akan menjadi salah satu laga menarik di pekan ke-26 Super League 2025/2026. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Senin (6/4) pukul 15.30 WIB.
Laga ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim masih berjuang menjauh dari papan bawah klasemen.
Persik saat ini berada di posisi ke-12, sementara Persijap menguntit tepat di bawahnya dengan selisih poin yang tipis. Situasi ini membuat pertandingan menjadi krusial bagi kedua tim untuk mengamankan posisi.
Sebagai tuan rumah, Persik Kediri memiliki keuntungan bermain di depan pendukung sendiri.
Selain itu, kondisi skuad Macan Putih juga sedang membaik setelah beberapa pemain penting kembali dari cedera.
Kehadiran pemain-pemain seperti Telmo Castanheira, Rendy Sanjaya, dan Rezaldi Hehanusa memberikan tambahan kekuatan di berbagai lini.
Pelatih Persik dipastikan memiliki lebih banyak opsi dalam meramu strategi. Dengan komposisi tim yang lebih lengkap, Persik berpeluang tampil lebih agresif sejak awal laga.
Target meraih tiga poin di kandang tentu menjadi prioritas utama demi mendongkrak posisi di klasemen.
Di sisi lain, Persijap Jepara datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu mampu mencatat hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.
