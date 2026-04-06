Persik Kediri Butuh Kemenangan, Jose Enrique Siap Jadi Pembeda

Penyerang Persik Kediri Jose Enrique. (Istimewa)
JawaPos.com–Penyerang andalan Persik Kediri Jose Enrique datang dengan motivasi tinggi jelang laga penting menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Duel ini akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Senin (6/4), dan menjadi momen krusial bagi kedua tim yang tengah berjuang menjauh dari papan bawah klasemen.
Saat ini, Persik Kediri berada di peringkat ke-12 super league dengan koleksi 29 poin. Posisi tersebut belum sepenuhnya aman, sehingga kemenangan lawan Persijap menjadi target mutlak untuk memperbaiki posisi.
Sementara itu, Persijap Jepara yang mengoleksi 21 poin masih tertahan di peringkat ke-14 super league, juga membutuhkan hasil positif lawan Persik Kediri.
Jose Enrique menegaskan, persiapan tim berjalan maksimal dalam dua pekan terakhir. Dia menyebut seluruh pemain dalam kondisi siap tempur untuk menghadapi laga yang diprediksi berlangsung ketat tersebut.
”Kami sudah latihan keras selama dua pekan untuk menghadapi Persijap. Laga ini sangat penting bagi tim dan saya sebagai pemain. Kami harus tampil maksimal untuk meraih tiga poin,” ujar pemain asal Spanyol tersebut dikutip dari ileague.id.
Sebagai ujung tombak, Jose Enrique memikul tanggung jawab besar di lini depan. Sejauh ini, dia menjadi top skor tim dengan catatan 10 gol dan satu assist. Catatan tersebut menjadikannya salah satu pemain kunci dalam skema permainan Persik musim ini.
Menariknya, Enrique juga punya kenangan manis saat menghadapi Persijap di putaran pertama. Dia turut menyumbang gol ketika Persik menang 2-0 di Jepara.
Namun, dalam dua laga terakhir melawan PSBS Biak dan Persib Bandung, dia belum berhasil menambah pundi-pundi golnya. Hal itu menjadi motivasi tambahan bagi dirinya untuk kembali mencetak gol. Meski begitu, Enrique menegaskan bahwa kemenangan tim tetap menjadi prioritas utama dibandingkan pencapaian individu.
”Saya harus memberi kontribusi positif di pertandingan nanti. Saya ingin mencetak gol lagi. Tapi kalau ada pemain lain yang mencetak gol juga tidak masalah. Yang terpenting Persik harus menang,” tegas Enrique.
