Sesumbar Rafael Struick saat Indonesia Tantang Argentina di SUGBK

JawaPos.com – Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina pada laga FIFA matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (19/6).

Rafael Struick ingin memberikan kekuatan terbaik dalam dirinya saat berjumpa Albiceleste. Pemain berusia 20 tahun itu tak memikirkan megabintang sekaligus kapten timnas Argentina, Lionel Messi, yang tak hadir ke Indonesia.

"Ini akan menjadi laga sulit, mereka nomor satu dunia. Kami akan memberikan yang terbaik, bertarung 100 persen, dan kita akan lihat apa yang akan bisa kami dapat." kata pemain keturunan Indonesia-Belanda tersebut.

“Harapannya, saya bisa bermain, the coach in the side. Saya pikir kami akan bertahan di seluruh pertandingan, mungkin dengan beberapa serangan balik. Saya harap bisa menunjukkan diri saya, fokus utama adalah bekerja keras, bertahan dan 100 persen."

"Tidak terlalu gugup, itu stadion besar, lawan besar. Gugup mungkin sedikit, tapi itu normal," pungkas pemain yang bermain bersama klub ADO Den Haag tersebut.

Sebagai informasi tambahan, Rafael Struick sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia saat bermain imbang tanpa gol melawan Palestina pada laga FIFA matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (14/6). Dia bermain selama 45 menit, sebelum diganti pada jeda babak kedua.

Sementara itu, Argentina baru saja mengalahkan Australia 2-0 pada laga FIFA matchday di Workers Stadium, Beijing, Tiongkok, Kamis (15/6). Dua gol Argentina diciptakan Lionel Messi (2') dan German Pezzella (68').