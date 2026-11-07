Prediksi Skor Fulham vs Newcastle, The Cottagers Punya Modal Rekor Pertemuan

Skuad asuhan Alvaro Arbeloa, Fulham, akan menghadapi Newcastle United dalam lanjutan pekan ke-10 Premier League 2026/2027. (Dok. Instagram/@fulhamfc)
JawaPos.com - Fulham akan menghadapi Newcastle United dalam lanjutan pekan ke-10 Premier League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Craven Cottage, Sabtu (7/11/2026) pukul 22.00 WIB.
Kedua tim datang dengan kondisi berbeda. Fulham mulai menunjukkan perkembangan setelah melewati periode sulit pada awal musim. Sementara itu, Newcastle masih berusaha menemukan kembali konsistensi permainan setelah beberapa kali gagal meraih hasil maksimal.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Fulham. Tim berjuluk The Cottagers tersebut memiliki modal cukup baik setelah tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir di kompetisi liga.
Perjalanan Fulham musim ini memang tidak berjalan mulus. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa sempat kesulitan meraih kemenangan dalam enam pertandingan pertama Premier League. Hasil tersebut membuat mereka harus bekerja keras untuk memperbaiki posisi di klasemen.
Namun, perlahan Fulham mulai menemukan permainan terbaiknya. Dua kemenangan beruntun atas Hull City dan Coventry City menjadi titik balik bagi mereka. Setelah itu, Fulham mampu membawa pulang satu poin dari markas Aston Villa melalui hasil imbang 1-1.
Perkembangan juga terlihat dari sektor pertahanan. Fulham tercatat hanya kebobolan tiga gol dalam enam pertandingan terakhir Premier League. Catatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam organisasi permainan, terutama ketika menghadapi tekanan lawan.
Meski begitu, lini depan masih menjadi pekerjaan rumah. Fulham baru mengoleksi sembilan gol sepanjang musim ini. Produktivitas tersebut perlu ditingkatkan jika mereka ingin menjaga tren positif saat menghadapi tim dengan kualitas seperti Newcastle.
Di sisi lain, Newcastle United justru sedang berada dalam periode yang kurang menguntungkan. Kekalahan 0-1 dari Everton pada pertandingan terakhir menambah panjang catatan hasil negatif The Magpies.
Tim asuhan Matthias Jaissle telah menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Situasi ini tentu bukan modal ideal menjelang lawatan ke Craven Cottage. Apalagi, tekanan terhadap tim pelatih semakin besar karena Newcastle belum mampu menunjukkan performa yang stabil.
Persoalan Newcastle juga bertambah dengan sejumlah pemain yang dipastikan tidak bisa tampil. Joelinton harus absen karena cedera, sedangkan Jacob Ramsey tidak dapat dimainkan akibat hukuman larangan bertanding.
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Jawa Pos
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