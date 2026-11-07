Sumsel United Waspadai PSIS Semarang, Nasuha Minta Pemain Fokus hingga Menit Akhir

JawaPos.com - Sumsel United bertekad meraih kemenangan saat menjamu PSIS Semarang pada laga terakhir putaran pertama Championship 2026/2027. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Juaro mengincar tiga poin demi menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara.

Pertandingan Sumsel United kontra PSIS Semarang akan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (7/11). Tuan rumah memiliki motivasi besar untuk mengakhiri putaran pertama dengan hasil positif sekaligus kembali ke jalur kemenangan.

Pelatih Sumsel United, M Nasuha, mengatakan persiapan tim berjalan dengan baik. Seluruh pemain yang tersedia dinilai siap menghadapi Mahesa Jenar, meski ada satu pemain yang dipastikan absen.

Pemain tersebut adalah Wafa Habibi. Namun, Nasuha memastikan tim pelatih sudah menyiapkan pengganti sehingga absennya Wafa tidak menjadi kendala berarti bagi kekuatan tim.

"Persiapan sudah kita lakukan, semua pemain siap untuk memberikan yang terbaik, hanya ada satu pemain yang harus absen yakni Wafa Habibi, namun kita sudah menyiapkan penggantinya," ungkap mantan pemain Timnas Indonesia tersebut.

Nasuha Minta Pemain Fokus hingga Menit Akhir Laga melawan PSIS juga menjadi kesempatan bagi Sumsel United untuk memperbaiki hasil pertandingan sebelumnya. Pada 30 Oktober lalu, mereka harus menerima kekalahan pahit dan dramatis saat bertandang ke markas Semen Padang.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Nasuha. Ia tidak ingin anak asuhnya kembali kehilangan poin akibat kesalahan sendiri, terutama ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir.

Meski bermain di kandang, Nasuha tetap meminta para pemainnya tidak meremehkan kekuatan PSIS. Menurutnya, tim asal Semarang tersebut memiliki materi pemain yang cukup baik dan dihuni sejumlah pemain berpengalaman.

Ia juga memperkirakan PSIS datang ke Palembang dengan motivasi tinggi untuk membawa pulang poin. Karena itu, Sumsel United harus mampu menjaga konsentrasi dan menjalankan instruksi permainan dengan baik sepanjang pertandingan.